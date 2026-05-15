Dura baja para la defensa de Países Bajos en el Mundial 2026

La selección de Países Bajos sufrió una baja importante de cara al inicio del Mundial 2026. El defensor Matthijs de Ligt no podrá disputar el torneo luego de someterse a una operación por una lesión en la espalda que arrastraba desde noviembre.

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El central, actualmente jugador del Manchester United, había comenzado la temporada con buenas actuaciones y llegó a ser reconocido como el mejor futbolista del equipo durante ese mismo mes. Sin embargo, una molestia en la espalda frenó su continuidad y desde entonces no volvió a jugar.

La ausencia del zaguero representa un contratiempo para el técnico Ronald Koeman, a pocas semanas del arranque de la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

¡DURA AUSENCIA PARA PAÍSES BAJOS! Luego de meses de tratamiento y trabajo para recuperarse de una lesión en la espalda, Matthijs de Ligt tuvo que ser operado y se perderá la Copa del Mundo… ¿Lo extrañará Ronald Koeman al defensor del Manchester United?



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Un proceso de recuperación que no alcanzó

De Ligt explicó que durante varios meses intentó evitar la cirugía y regresar a las canchas, aunque finalmente el tratamiento no dio resultado y debió pasar por el quirófano. Tras la operación, iniciará una etapa de rehabilitación con el objetivo de reincorporarse al club inglés en el comienzo de la próxima temporada.

“Desde noviembre lo he intentado todo, poniéndome al límite en cada sesión y explorando cada opción para poder volver a hacer lo que amo, jugar al fútbol. Estoy muy agradecido a todo el mundo que me ha apoyado en este momento tan difícil de mi carrera. Sigo con la misma determinación que siempre de representar al United y poder jugar lo antes posible”, señaló el defensor.

El futbolista no podrá integrarse a la concentración de la selección neerlandesa y quedará fuera de una de las citas más importantes del calendario internacional.

Otro golpe para la lista de Koeman

La baja de De Ligt se suma a otra ausencia sensible para el combinado europeo. Xavi Simons, jugador del Tottenham Hotspur, también quedó descartado para el Mundial debido a un problema en la rodilla.

Con ambos casos confirmados, Países Bajos pierde a dos piezas importantes en distintas zonas del campo antes de debutar en el torneo. El cuerpo técnico deberá ajustar su convocatoria definitiva sin uno de sus centrales con más experiencia reciente en el fútbol de élite y sin uno de los atacantes que formaban parte de las opciones ofensivas para la competencia.

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