Memo Ochoa asegura que no exigirá la titularidad de la portería de México

Justo a 612 horas para que se conozca si Guillermo Ochoa sumará su sexto Mundial de su carrera en la cancha como titular de la portería de México o en las tribunas, el propio guardameta aseguró que si ese día aparece jugando, será porque se lo ganó en la cancha y no por privilegios del “Vasco” Aguirre.

Así lo reveló este viernes el experimentado guardameta que fue titular en los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, así como parte de la delegación mexicana en Alemania 2006 y Sudáfrica 2002, en la zona mixta que concedió a la prensa el actual cancerbero del AEL Limassol de Chipre.

“ME LO TENGO QUE GANAR” 🇲🇽



Memo Ochoa habla sobre su posible convocatoria para la Copa del Mundo, destacando que está preparado para ser llamado, pero si no lo es, está listo para apoyar



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“No porque haya jugado vaya a significar que Javier decida que me tiene que poner. Para nada, me lo tengo que ganar, durante el entrenamiento o los amistosos. Al día de hoy, pocos se acuerdan de los amistosos; se acuerdan de la Copa del Mundo”.

“Debo estar listo siempre, pero no nada más yo, sino todos los que estemos, tenemos que aportar. No hay que pedir ni exigir, es aportar. La única forma es estando bien física y mentalmente. Si decide que esté, estaré. Espero jugar, pero si decide que no estoy listo para jugar el día once, y si no aparezco, pues apoyaré. Es importante para la selección, el futbol mexicano. Debemos estar todos unidos”, dijo el guardameta que surgiera al profesionalismo con el América.

Ochoa conoce perfectamente sus fortalezas y debilidades. Sabe que cuatro décadas de vida para un portero puede ser una fuente de experiencia que la selección de México no puede soslayar, pero también es el aviso de que nuevas generaciones vienen empujando fuerte. Por eso dijo estar listo para competir y ponerle complicada la decisión al técnico del Tricolor.

Selección 🇲🇽



Memo Ochoa asegura que está disfrutando cada momento en esta última etapa en Selección Nacional y que no por haber estado en cinco Mundiales anteriores tiene asegurada la titularidad con el Tri.@futpicante pic.twitter.com/q03PLgqN2I — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) May 15, 2026

“No me hago el mártir. Sin embargo, no es sencillo estar en Selección. No voy a exponer lo que hago para estar acá. El estar acá es una responsabilidad, es bonita, me lo he ganado. Buscaré contagiarle estas ganas, deseo de estar en la selección, poder estar en un Mundial, que vean que estoy trabajando y luchando para estar en la lista final. Eso nos va a complementar”, mencionó.

Reconoció que el hecho de que el tema de la portería de la selección de México haya dado tanto de qué hablar es por la necesidad de generar polémica, pero ha visto que sus compañeros están enfocados en su trabajo y esos rumores o versiones han permeado en la lucha interna del cuadro nacional.

“No veo problemas. Los chicos, quizás con experiencia, por las circunstancias, sin eliminatorias. La lesión desafortunada de Malagón. Todos trabajan bien, rinden de buena manera. No creo que vaya a pasar por un tema de problema”.

Estoy seguro, de que quien le toque jugar lo hará bien. Los veo ilusionados, contentos, con ganas de estar en el presente. Quien esté, estará listo y en el futuro también. Los chicos tienen experiencia. Lo hacen bien en sus clubes. En la portería podemos estar tranquilos”.

🗣️ ''Siempre va a faltar alguien y siempre va a sobrar alguien''



Memo Ochoa habla sobre el orgullo de representar nuevamente a la selección mexicana y lo que pretende aportar a esta plantilla ⚽️👀



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Regresar al América

También se le cuestionó sobre la opción de regresar al América.y el experimentado cancerbero no quiso tocar a fondo el tema y solamente mencionó no saber nada al respecto, en los momentos en que dentro de la organización de las “Águilas” se llevan a cabo ajustes de personal para buscar regresar a los primeros planos.

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