Eiza González revela que su novio, Grigor Dimitrov, es un “maniático de la limpieza”

La actriz mexicana Eiza González habló sin rodeos sobre su relación con el tenista búlgaro Grigor Dimitrov. En una reciente aparición en el podcast “In Your Dreams” de Owen Thiele, la estrella de 36 años, conocida por su papel en la serie “Lola, érase una vez” e “In the Grey”, reveló las divertidas diferencias que tiene con su pareja, de 34 años, a la hora de organizar su equipaje.

Según Eiza, Dimitrov es un auténtico “maniático de la limpieza”, una obsesión que contrasta radicalmente con su estilo más relajado y despreocupado.

“Mi novio es un maniático de la limpieza. Nunca había visto nada igual. De hecho, una vez le saqué una foto a nuestras maletas. Plancha al vapor toda su ropa, hasta los calcetines y la ropa interior. Nunca había visto algo así”. Eiza González

La actriz relató cómo un día, al ver a Dimitrov doblando meticulosamente cada prenda sentado en el suelo, no pudo evitar la comparación con la famosa gurú del orden Marie Kondo.

La mexicana aprovechó para narrar un momento cómico y fue cuando el tenista vio el estado del bolso de su novia y casi “le dio un infarto”, dijo la actriz.

Después, elogió el orden de su novio: “Y la maleta de G es… nunca había visto semejante técnica para doblarla. Así que siempre me gusta fotografiar sus cosas junto con las mías. Tengo una carpeta entera llena de fotos. Es muy gracioso porque él es tan Tauro y yo tan Acuario, pero funciona. De verdad que funciona de maravilla”.

Sobre su relación

Aunque no se sabe con exactitud cuándo comenzó el romance entre Eiza González y Grigor Dimitrov, la pareja hizo oficial su relación en abril de 2025. Desde entonces, no han ocultado su admiración mutua.

El momento más público de su historia de amor llegó durante el torneo de Wimbledon de ese mismo verano, cuando el tenista tuvo que retirarse por una lesión. Lejos de guardar silencio, Eiza dedicó un emotivo mensaje a Dimitrov en sus redes sociales, llamándole “el amor de su vida”.

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