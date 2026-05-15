Tragedia en Maldivas: cinco turistas mueren durante una excursión a una cueva submarina

Lo que había comenzado como una inmersión en uno de los destinos más buscados del mundo para bucear terminó en una tragedia que golpeó a Italia y puso bajo la lupa los riesgos extremos del buceo en cuevas. Cinco ciudadanos italianos murieron durante una excursión submarina en el atolón Vaavu, en Maldivas, mientras exploraban cavidades a unos 50 metros de profundidad, según informó el Ministerio de Exteriores de Italia.

Las autoridades maldivas todavía investigan qué ocurrió bajo el agua. Por ahora, el dato central es que el grupo se encontraba en una zona de buceo profundo y complejo, por encima del límite recomendado para el buceo recreativo en Maldivas, que es de unos 30 metros, de acuerdo con reportes de Associated Press.

El operativo de recuperación también se volvió difícil. Equipos de rescate lograron recuperar un cuerpo, pero la búsqueda de los otros cuatro fue suspendida temporalmente por el mal tiempo y el mar agitado, que hicieron demasiado riesgoso el ingreso a la cueva submarina.

Quiénes eran las víctimas

Las víctimas fueron identificadas como Monica Montefalcone, profesora de ecología marina de la Universidad de Génova; su hija Giorgia Sommacal; los investigadores Muriel Oddenino y Federico Gualtieri; y el instructor de buceo Gianluca Benedetti, cuyo cuerpo fue recuperado el jueves, según Associated Press.

Cuatro de las víctimas estaban vinculadas con la Universidad de Génova. Montefalcone era profesora asociada de ecología y especialista en biología marina, mientras que su hija estudiaba ingeniería biomédica en la misma institución, según reportó ABC Australia.

El caso generó conmoción no solo por el número de víctimas, sino también por sus perfiles: no se trataba de turistas sin experiencia frente al mar, sino de personas con trayectoria académica, científica o profesional vinculada al mundo submarino. Ese dato no elimina el riesgo; al contrario, muestra que incluso buzos preparados pueden quedar expuestos cuando una inmersión profunda se complica.

Qué se sabe del accidente en Maldivas

El accidente ocurrió en el atolón Vaavu, una zona conocida por sus aguas claras y puntos de buceo, pero también por áreas que requieren experiencia, planificación técnica y condiciones muy estrictas de seguridad.

Según el Ministerio de Exteriores de Italia, los cinco italianos murieron durante una excursión de buceo mientras intentaban explorar cuevas a una profundidad aproximada de 50 metros. La reconstrucción del incidente sigue en manos de las autoridades de Maldivas.

Associated Press informó que alrededor de 20 italianos que formaban parte de la misma expedición a bordo del barco Duke of York se encuentran a salvo. También indicó que autoridades italianas y maldivas, junto con organizaciones de asistencia, trabajan en las tareas de recuperación, repatriación y apoyo a los familiares.

Por qué el buceo en cuevas es tan riesgoso

El buceo en cuevas es una de las prácticas más peligrosas dentro del mundo submarino. A diferencia de una inmersión en mar abierto, en una cueva no siempre es posible ascender de inmediato si algo sale mal. Hay paredes, túneles, cámaras internas, sedimentos que pueden reducir la visibilidad y una dependencia absoluta del equipo, la orientación y la comunicación entre buzos.

A mayor profundidad, los márgenes de error también se reducen. Los cambios de presión, el consumo de aire, la necesidad de controlar mezclas de gases y el tiempo disponible para salir pueden volver crítica una situación en cuestión de minutos.

Expertos citados por medios internacionales mencionaron hipótesis como problemas de oxígeno, desorientación, pánico o condiciones adversas, pero ninguna causa fue confirmada oficialmente. Por eso, en esta etapa, lo responsable es hablar de posibilidades bajo investigación, no de una explicación cerrada.

Maldivas es uno de los destinos más buscados del mundo para bucear, aunque algunas inmersiones profundas requieren experiencia y protocolos estrictos de seguridad. Crédito: Imagen creada con AI / Georgina Elustondo | Impremedia

Un rescate complicado por el clima y la profundidad

La recuperación de los cuerpos se volvió una operación de alto riesgo. AP reportó que las autoridades maldivas suspendieron temporalmente las tareas por el mal tiempo y el mar agitado, después de que las condiciones dificultaran repetidamente el trabajo de los equipos.

El operativo no consiste solo en entrar al agua y buscar. En una cueva submarina profunda, los rescatistas deben mapear espacios, calcular tiempos de inmersión, preservar su propia seguridad y evitar que un intento de recuperación termine en otra emergencia.

Según AP, equipos de búsqueda tenían previsto explorar una tercera cámara de la cueva después de mapear el área, con apoyo de expertos italianos en buceo.

Maldivas, un paraíso turístico con riesgos bajo el agua

Maldivas es uno de los destinos más famosos del mundo para bucear. Sus atolones, arrecifes, aguas cálidas y fauna marina atraen a viajeros de todo el planeta. Pero la belleza del lugar puede ocultar una realidad: no todas las inmersiones son iguales ni todos los puntos son aptos para buceo recreativo.

Una excursión profunda en cuevas exige formación específica, experiencia comprobada, guías especializados, protocolos estrictos y condiciones climáticas adecuadas. Incluso así, el riesgo nunca desaparece.

La tragedia de los cinco italianos deja una advertencia dolorosa: en destinos paradisíacos, las actividades extremas no se vuelven menos peligrosas por estar rodeadas de aguas turquesas. Bajo la superficie, la seguridad depende de decisiones técnicas, límites claros y una evaluación constante de las condiciones.

Una investigación todavía abierta

Por ahora, las autoridades no han informado una causa definitiva. El Ministerio de Exteriores de Italia señaló que la reconstrucción del accidente continúa, mientras equipos de Maldivas e Italia trabajan para recuperar los cuerpos y asistir a las familias.

La historia, por su dimensión humana, excede el dato turístico. Murieron cinco personas que habían dedicado parte de su vida al mar, la ciencia o el buceo. Y el hecho ocurrió en un lugar asociado al sueño de vacaciones perfectas, pero en una actividad donde una falla, un cambio de condiciones o una mala decisión puede no dar margen para volver atrás.

Seguir leyendo:

Ataques de tiburón: el mapa que todos miran antes de entrar al mar en EE.UU.

California inaugura el puente más grande del mundo para animales sobre la autopista 101

No es solo una ampliación: el aeropuerto de Sudamérica que quiere competir con los grandes hubs del mundo