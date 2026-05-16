Feid agradece a Karol G tras alzarse como ganador en los Premios Nuestra Tierra 2026

El cantante Feid se coronó como uno de los ganadores durante la ceremonia de los Premios Nuestra Tierra 2026. Entre aplausos y ovación del público, se alzó con el galardón a Mejor Colaboración Urbana por el tema “Verano Rosa”, perteneciente al quinto álbum de estudio de su expareja, la colombiana Karol G.

Y aunque este triunfo fue suficiente para volverlo el tema central en redes sociales, hubo un momento durante su discurso que acaparó las miradas del público: el agradecimiento especial que lanzó a ‘la Bichota’.

Tras ser llamado al escenario, Feid apareció acompañado por su equipo de producción y tomó el micrófono para expresar su agradecimiento a quienes hicieron posible el éxito de dicho tema, sorprendiendo al mencionar a su expareja.

“Buenas noches, mor. Recibo con mucho cariño y mucha gratitud este premio. Muchas gracias a Caro y a todo su equipo por hacernos parte de esta canción y este reto tan chimba“, dijo el famoso entre los aplausos del público que se mostró emocionado por la mención.

No pasó mucho tiempo antes de que las reacciones del público se hicieran notar desde plataformas como Instagram y TikTok. Algunos usuarios destacaron el profesionalismo del reguetonero a pesar del fin de su historia de amor con Karol G.

“Nadie me hará odiar a Feid”, “Así es como deben acabar las relaciones, sin odio”, “Que bello”, “Todo un caballero”, “Agradecimiento puro” y “Nadie habla de la madures de este hombre para mencionar a Karol”, son algunas de las respuestas que se leen en la red.

Las declaraciones de ‘Ferxxo’ se dieron en medio de una ola de especulaciones sobre la historia personal y profesional que une a ambos artistas. Y es que no podemos olvidar que hace algunos meses la propia Karol G confirmó su ruptura tras aproximadamente tres años juntos.

Pese al hermetismo con el que los famosos manejaron su separación, la intérprete de “Provenza” indicó que esta se derivó de un proceso de crecimiento personal y desestimó los señalamientos de una tercera persona en discordia.

“Estoy dejando todo atrás. Estoy soltera y, siendo honesta, siempre he pensado que mis momentos más evolutivos son cuando estoy sola. Como buena latina de familia tradicional, te enseñan a entregarte completamente a las relaciones, hasta un punto en el que hasta puedes perderte a ti misma”, detalló en entrevista con Playboy.

En este sentido, confesó que el retomar su camino en la soltería ha sido un proceso lleno de altibajos: “Creo que hay que trabajar mucho en una misma para que la relación pueda funcionar. Y también hay que hacer ese trabajo para poder irse cuando reconoces que no va a funcionar. Cuando terminé mi última relación, al principio sentí: guau, acá estoy de nuevo. Pero luego lo vi como: guau, qué bonito que tuve el coraje de decir que ya no quería estar ahí“, añadió en su momento.

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