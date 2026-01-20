‘Hoy Día’ saca a la luz nuevos detalles de la ruptura de Karol G y Feid 

En horas recientes los nombres de Karol G y Feid han dado mucho de qué hablar, luego de que el portal TMZ diera a conocer que ambos habían decidido poner punto final a su historia de amor.

Si bien ninguno de los protagonistas ha confirmado su truene, la mañana de este martes el programa ‘Hoy Día’ de Telemundo compartió con sus televidentes algunos detalles de lo que habría pasado entre ellos.

El show, encabezado por Carlos Calderón y Penélope Menchaca, brindó algunos detalles de la cronología de su relación y su posterior ruptura, la cual no sería nueva, sino que se remontaría a varios meses atrás.

“Esto es algo que solo sabemos nosotros. Los rumores de esta separación vienen desde el año pasado, pero en el mes de julio ambos trataron de arreglar las cosas en unas vacaciones en Ibiza, en donde ambos se vieron muy felices”, señaló Carlos Calderón al inicio de su reporte.

El mismo presentador detalló que, de acuerdo a diversas fuentes, la relación de la hoy expareja no se fortaleció tras su escapada a España, sino que sucedió todo lo contrario, siendo ahí que se habría detonado todo.

“Fuentes cercanas a la pareja dicen que después del viaje a Ibiza la relación se fue a pique. Que regresaron los desacuerdos, que ambos estuvieron consumidos con sus compromisos profesionales hasta que hace unos meses acordaron separarse”, señaló la pareja de Vanessa Lyon.

Tras hablar de lo que habría pasado con su historia de amor, el morning show de Telemundo también compartió unas imágenes de Feid tras su supuesta ruptura de Karol G, en donde se le habría visto algo aislado y triste en Puerto Rico, lo que no haría más que confirmar todo lo que se ha dicho sobre su historia de amor.

“Dicen que se le veía tristón, como que se hacía a un lado, que estaba totalmente separado de todos y que, en realidad, no estaba conviviendo con nadie”, contó Penélope Menchaca sobre lo ocurrido recientemente en las Fiestas de San Sebastián, en las que Feid fue uno de los protagonistas.

