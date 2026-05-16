Restos humanos hallados en una casa de Texas son de un niño desaparecido en 2022

Un día después de que se anunciara el hallazgo de restos humanos en la antigua residencia de Noel Rodríguez-Álvarez en Texas, se confirmó que pertenecían al niño de 6 años, desaparecido desde hacía más de tres años.

Noel, quien nació con discapacidades físicas y del desarrollo, no había sido visto desde octubre de 2022, según confirmaron en su momento el FBI y la policía de Everman. El niño fue visto dos veces ese mes: una cuando su madre, Cindy Rodríguez-Singh, dio a luz a gemelos y otra cuando parecía desnutrido y con mal estado de salud, según informó la revista People citando un comunicado de prensa de las autoridades.

Las autoridades alegaron en ese momento que, tras los partos, Rodríguez-Singh llamó a Noel “poseído” y afirmó que tenía un “demonio” dentro que dañaría a los gemelos.

Los familiares creían que Rodríguez-Singh maltrataba y descuidaba a Noel, según declararon las autoridades en un comunicado de prensa.

Las autoridades no fueron alertadas de su desaparición hasta marzo de 2023, cuando varios familiares expresaron su preocupación por su seguridad y la de sus seis hermanos.

El jueves 15 de mayo, la Fiscalía del Condado de Tarrant anunció el hallazgo de restos humanos en la casa donde Noel residía.

Los restos fueron trasladados a la oficina del médico forense del Condado de Tarrant, donde los registros dentales confirmaron que pertenecían a Noel, según informó la Fiscalía en un comunicado de prensa y un video el viernes 15 de mayo.

El fiscal Phill Sorrells añadió en un comunicado de prensa que el caso “ha afectado profundamente a nuestra comunidad desde el principio”.

“Noel era un niño cuya vida importaba”, declaró Sorrells. “Merecía protección, cuidado y amor. En cambio, se convirtió en víctima de un crimen inconcebible“.

Sorrells afirmó que es su “responsabilidad buscar justicia para Noel y exigirle a Rodríguez-Singh que rinda cuentas ante la ley”.

Rodríguez-Singh, la madre de Noel, fue arrestada en agosto de 2025, aproximadamente un mes después de que su nombre se añadiera a la lista de los “Diez Fugitivos Más Buscados” del FBI.

La mujer, madre de siete hijos, fue acusada en octubre de 2023 ante el Tribunal de Distrito del Condado de Tarrant de un cargo de asesinato capital, dos cargos de lesiones a un menor y un cargo de abandono de un menor sin intención de regresar con él.

En noviembre de ese mismo año, las autoridades emitieron una orden de arresto federal por el cargo de fuga ilegal para evitar el enjuiciamiento, según consta en los registros judiciales revisados ​​por la revista People.

Sorrells confirmó en una conferencia de prensa el jueves que Rodríguez-Singh fue declarada “incompetente” para ser juzgada.

“Se le realizó una evaluación psicológica y el psicólogo informó al tribunal que actualmente no es competente para ser juzgada”, declaró.

“El informe también indica que creen que, en un futuro próximo, recuperará la capacidad mental, por lo que será juzgada.”

Rodríguez-Singh está acusada de haber declarado a las autoridades, durante una visita de control en marzo de 2023, que Noel se encontraba con su padre biológico en México, una afirmación que posteriormente fue desmentida.

Dos días después, según la policía, Rodríguez-Singh abordó un vuelo con destino a la India desde el aeropuerto de Dallas-Fort Worth, junto con su esposo, Arshdeep Singh, y otros seis niños, cuyas edades oscilaban entre los 5 meses y los 11 años.

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