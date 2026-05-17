Avioneta se estrella contra una casa en Ohio y deja dos muertos

Un trágico accidente aéreo en Ohio dejó dos personas muertas la tarde del jueves, después de que una avioneta se estrellara contra una vivienda en la ciudad de Akron y provocara una fuerte explosión seguida de un incendio.

El choque ocurrió alrededor de las 3:45 p.m. en el bloque 2200 de Canterbury Circle, donde una casa de dos pisos quedó gravemente destruida por las llamas.

Vecinos escucharon explosiones tras el impacto

El jefe de distrito Sierjie Lash informó a WJW que los servicios de emergencia comenzaron a recibir llamadas de residentes que observaron a la aeronave descendiendo peligrosamente antes del impacto.

“Recibimos reportes de personas que vieron caer el avión sobre la casa”, explicó Lash. “Luego comenzaron a llegar más llamadas de personas que escucharon explosiones”.

Al llegar al lugar, los bomberos encontraron una densa columna de humo negro visible desde varios kilómetros de distancia.

Las autoridades confirmaron posteriormente que las dos víctimas fatales fueron halladas dentro de la aeronave.

Las familias lograron escapar de las viviendas

A pesar de la magnitud del choque, no se reportaron heridos entre las personas que estaban dentro de la vivienda afectada ni en la casa vecina, que también sufrió daños.

Michael Phillips, vecino del lugar, relató que se encontraba en casa con su familia cuando ocurrió el accidente.

“La electricidad parpadeó y segundos después escuchamos una explosión enorme”, contó.

Phillips dijo que salió rápidamente de la vivienda y vio cómo su vecino, identificado como Colton “CJ” Laudato, evacuaba a sus hijos de la casa impactada.

“CJ salió corriendo con los niños. Después volvió a entrar para sacar al perro”, recordó.

Restos del avión quedaron incrustados en la vivienda

Imágenes captadas en la escena muestran severos daños estructurales y restos de la aeronave esparcidos entre las propiedades.

Testigos indicaron que la cola del avión quedó incrustada cerca del garaje de la vivienda, mientras una de las alas terminó entre dos casas.

Otra residente, identificada como Jewell Ulrich, describió el momento como estremecedor.

“Escuchamos un golpe extremadamente fuerte y luego vimos el fuego expandirse de inmediato”, señaló.

La aeronave involucrada era un Piper Cherokee monomotor modelo 1963 que había despegado del aeropuerto Akron Fulton alrededor de las 2:03 p.m., según datos de FlightAware.

Hasta el momento, las autoridades no han informado qué provocó el accidente aéreo en Ohio.

La investigación quedó en manos de la Federal Aviation Administration y de la National Transportation Safety Board, que trabajan para determinar las circunstancias del siniestro.

Sigue leyendo:

–“La peor pesadilla de cualquier padre”: abuela en estado de ebriedad atropella y mata a su nieto en Louisiana

–Mató a dos personas en Nuevo México tras recibir supuesto “mensaje encriptado de una cucaracha”

–Mujer de Nueva Jersey apuñaló a su hermano de dos años tras escuchar “voces” que le ordenaban hacerlo