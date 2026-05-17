Julián Gil habla sobre las imágenes falsas creadas con IA junto a su hijo Matías

Julián Gil se refirió a las imágenes generadas con inteligencia artificial junto a su hijo Matías Gregorio y Marjorie de Sousa, las cuales se hicieron virales en redes sociales y originaron una ola de comentarios. En un encuentro con medios de comunicación, Gil no se mostró disgustado sobre la situación; al contrario, expresó su deseo de volver a ver a su hijo.

“Sí me gustaría mucho que en su momento esas fotos sean reales” Julián Gil

Sobre las imágenes hechas con IA

Las fotografías hechas con inteligencia artificial mostraban a Julián Gil, Marjorie de Sousa y Matías posando juntos como una familia unida. El contenido rápidamente se viralizó y provocó reacciones entre seguidores de ambos actores. Muchas personas creyeron que había ocurrido un acercamiento entre el actor y su hijo.

“Mucha gente se fue con la finta”, comentó el actor, quien aseguró haber recibido cientos de mensajes de felicitación antes de explicar que las imágenes habían sido generadas digitalmente.

Durante la conversación con la prensa, el actor argentino habló sobre cómo visualiza ese momento que todavía espera vivir. Incluso mencionó que le gustaría una fotografía donde pudieran convivir todas las personas cercanas a Matías.

“Yo creo que es algo que nos merecemos los tres, los cinco, la familia, todos”, expresó Gil.

El actor también afirmó que cuando ese encuentro suceda, será él mismo quien publique la imagen. “El día que eso pase, el que va a subir la foto voy a ser yo”, sentenció.

El tema continúa siendo delicado debido al historial legal y mediático entre Julián Gil y Marjorie de Sousa, situación que durante años ha mantenido al actor alejado de Matías.

Por su parte, Marjorie de Sousa rechazó recientemente la difusión de imágenes falsas creadas con inteligencia artificial y pidió denunciar las cuentas que comparten ese tipo de contenido en redes sociales.

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