Marjorie de Sousa felicita a su hijo por su cumpleaños tras emotiva carta de Julián Gil

La actriz venezolana Marjorie de Sousa celebró este martes 27 de enero que hace 9 años se convirtió en mamá de Matías Gregorio, quien nació producto de su relación con Julián Gil.

Por medio de una galería de fotos, que compartió en su cuenta de Instagram, la villana de las telenovelas presumió algunas de las experiencias que ha vivido en compañía de su único hijo.

En las postales se ve al pequeño a lo largo de distintas etapas de su vida, en las cuales no ha podido estar Julián Gil, quien no ve a su hijo menor desde que era un bebé.

Las imágenes estuvieron acompañadas de unas palabras llenas de amor por parte de Marjorie, quien así le expresó a su hijo la profunda admiración que siente por él.

“Pedazo de mi ser, amor incondicional, vida de mi vida, todo lo que diga se queda corto cuando hablo de ti♥️te amo con todo mi ser y eres lo más bonito que me permite Dios vivir 🥰bendición de nuestros caminos, que seas siempre feliz, que sonrías como lo haces y que sigas iluminando la vida de todos los que te conocemos. Eres un hermoso ser de luz y amor mi bebé ✨✨✨✨✨✨ mi niño ☀️ feliz cumpleañosssssssss te ama mamá”, se le en el mensaje con el que la actriz felicitó a su hijo.

Sus palabras de amor hacia Matías tocaron el corazón de sus fans y de sus amigos famosos, quienes se hicieron sentir con los comentarios que le dejaron.

“Feliz cumpleaños, muñeco”, le dijo Marlene Favela, mientras que Michelle Galván le dedicó un: “Happy birthday Mati te mandamos muchos besos ❤️❤️❤️❤️❤️” y Niño Prodigio un: “Feliz cumpleaños a mi querido Matti Te amo !!! 🥰”.

La publicación de Marjorie surgió horas después de la que hizo Julián Gil, quien al igual le deseó lo mejor a Mati, pero de paso aprovechó para compartir las razones por las que no ha podido estar presente en sus primeros años de vida.

“A veces se dicen muchas cosas, se cuentan historias distintas (…) Desde el primer día, estuve contigo y acá sigo estando, incluso a la distancia por decisiones que no están en mi control. Y aunque no pueda abrazarte, hoy me despierto con algo muy claro en el corazón: eres mi hijo y te amo. (…) Soy tu papá y el amor de un papá por su hijo, por quieran o intenten, no se rompe, no se apaga y no se olvida”, escribió Julián en un fragmento de una muy extensa carta que publicó en las redes sociales.

Hasta el momento Marjorie no ha reaccionado a los dichos de su ex, quien desde hace años ha reclamado que la actriz no le ha permitido estar presente en la vida de su hijo menor.

