Marjorie de Sousa enfurece por difusión de fotos falsas con Julián Gil y su hijo

La tranquilidad de Marjorie de Sousa se vio interrumpida este martes tras la viralización de una serie de fotos en las que se le observa en escenas afectuosas junto a su hijo Matías y su expareja, el actor Julián Gil.

Sin embargo, las imágenes no son reales: se trata de representaciones generadas mediante Inteligencia Artificial (IA) que recrean un vínculo familiar inexistente en la actualidad.

Visiblemente molesta, la protagonista de telenovelas rompió el silencio ante los medios de comunicación para fijar una postura clara contra el uso de esta tecnología en contextos personales tan delicados.

“Yo creo que no se debería jugar con eso. Creo que es algo bien delicado”, expresó la actriz, subrayando la falta de ética de quienes manipulan la realidad digital.

Un llamado a la denuncia

De Sousa no solo mostró su descontento, sino que instó a sus seguidores y a los usuarios de redes sociales a tomar acciones concretas contra los perfiles que difunden estas imágenes falsas.

“Sí hay que reportar la página porque no se juega con eso, la verdad”, agregó con tono firme, haciendo énfasis en que estas acciones vulneran la privacidad y el bienestar emocional de su hijo.

El conflicto cobra relevancia debido al historial público entre los actores, marcado por años de batallas legales y el distanciamiento de Gil con el pequeño Matías.

Para Marjorie, estas imágenes representan una burla a una situación familiar compleja que sigue bajo el escrutinio público.

Seguir leyendo:

· Marjorie de Sousa se enfermaba mucho debido a sus implantes mamarios

· Marjorie de Sousa felicita a su hijo por su cumpleaños tras emotiva carta de Julián Gil

· Julián Gil dedica nostálgica carta a su hijo Matías en su cumpleaños 9: “Te amaré siempre”