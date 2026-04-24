Marjorie de Sousa recibe su cumpleaños número 46 en el hospital

El motivo detrás de la ausencia de Marjorie de Sousa durante la función del 19 de abril en “Perfume de Gardenia” ya ha sido revelada. De acuerdo con su equipo de representantes, la famosa fue hospitalizada de emergencia tras haber sufrido un cuadro de gastroenteritis aguda infecciosa.

La preocupación entre los fanáticos de la actriz comenzó cuando esta publicó en sus historias de Instagram una fotografía descansando desde la cama de un hospital acompañada del mensaje: “Paso a paso”. Horas más tarde, la costarricense Maribel Guardia fue la elegida para subirse al escenario del teatro y suplir a su compañera.

Por su parte, el actor Julio Camejo relató a medios de comunicación que la emergencia se suscitó luego de que Sousa presentara palidez y mareos. “Estuvo cerca del desmayo”, comentó el cubano.

Ante la ola de mensajes de cariño y deseos de pronta recuperación a la venezolana, su equipo de trabajo se dio a la tarea de compartir un comunicado en el que esclareció cuál es el estado de salud actual de la famosa.

“Informamos que Marjorie se encuentra actualmente hospitalizada y bajo supervisión médica derivada de un cuadro de gastroenteritis aguda infecciosa que se presentó el pasado domingo, su estado de salud es estable“, se reveló en el comunicado difundido el 23 de abril.

Asimismo, extendieron un agradecimiento a la producción de la obra “Perfume de Gardenia”, haciendo eco de su “profesionalismo y solidaridad” para sacar el proyecto adelante sin la presencia de la histrionisa.

Marjorie de Sousa recibe un año más de vida desde el hospital

En el marco de este susto que azotó a su familia y fanáticos, la actriz de origen venezolano dio la bienvenida a su cumpleaños número 46. Pese a este contratiempo, la famosa se dio la oportunidad de compartir una poderosa reflexión desde su perfil de Instagram.

Durante su escrito, Marjorie aseguró que a pesar de las adversidades, se encuentra en una de las facetas más plenas de su vida: “Este año no fue fácil, pero aquí estoy: más fuerte, más clara y con una versión de mí que no se rinde tan fácil. Cada caída tuvo respuesta, cada duda me empujó a crecer y cada momento difícil terminó construyendo algo mejor”, escribió.

“Hoy al mirar en el espejo de la vida me reconozco, amooo lo que en la suma de los años veo de mi. Me siento mejor que nunca, más fuerte, más hermosa, más inteligente, más auténtica, es que ya no cargo a la vida, ella me carga a mí y me lleva por los mejores lugares”, complementó.

Para finalizar su mensaje, Marjorie confirmó que ya ha sido dada de alta y se encuentra nuevamente en su hogar: “Ya estoy en casa con lo que más amo. Gracias por tantas muestras de cariño todos estos días”, comentó.

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