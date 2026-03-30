Marjorie de Sousa se enfermaba mucho debido a sus implantes mamarios

En el mundo del entretenimiento, desde hace muchos años han surgido actrices y celebridades que han hablado abiertamente sobre los implantes mamarios. Sobre todo porque en los últimos años han surgido testimonios que hablaban de cómo, con el tiempo, algunas complicaciones de salud aparecían como efectos secundarios debido al rechazo del cuerpo hacia los implantes.

Según la FDA, (Administración de Alimentos y Medicamentos), en algunos casos los implantes pueden generar contractura capsular, ruptura del implante, infecciones, dolor crónico y cambios en la sensibilidad.

Marjorie de Sousa compartió su testimonio. Según destacó Mezcal TV, la venezolana sufría dolores y padecimientos que parecían no tener ninguna explicación. Hasta que un médico le explicó que estos podían estar relacionados con sus implantes mamarios.

Sobre estos síntomas, esto fue lo que contó De Sousa: “A veces de vías respiratorias, otras de hinchazón de piernas, otras de una alergia; hasta alopecia tuve una vez.

Cuando mi médico me comentó que era por los implantes y que a muchas mujeres les pasaba lo mismo, decidí quitármelos. Cuando salí del quirófano ya respiraba mucho mejor, hasta lo hondo, y antes no podía hacer eso. De hecho, cuando bailaba me tenían que poner oxígeno y eso se acabó”.

Sigue leyendo más de Marjorie de Sousa aquí:

Marjorie de Sousa felicita a su hijo por su cumpleaños tras emotiva carta de Julián Gil

Julián Gil dedica nostálgica carta a su hijo Matías en su cumpleaños 9: “Te amaré siempre”

¿Quién es Vicente Uribe, el prometido de Marjorie de Sousa?