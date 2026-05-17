Madre de tres hijos hallada muerta en una gasolinera de Long Island; un hombre fue acusado de asesinato

Las autoridades investigan un nuevo caso de asesinato en Long Island tras la muerte de una madre de tres hijos encontrada dentro de un automóvil en una estación de servicio del condado de Suffolk.

La víctima fue identificada como Juliann Bachmann, de 30 años y residente de Bellport, quien fue localizada herida e inconsciente la mañana del sábado en una gasolinera Speedway ubicada en Yaphank.

La víctima murió horas después en el hospital

Según informó el Departamento de Policía del Condado de Suffolk, los agentes acudieron al lugar poco antes de las 7:30 a.m. luego de recibir reportes sobre una mujer en estado crítico dentro de un vehículo.

Tras ser encontrada por los oficiales, Bachmann fue trasladada de emergencia al hospital NYU Langone — Suffolk, en Patchogue, donde posteriormente fue declarada muerta.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la causa exacta de la muerte ni detalles sobre las heridas que presentaba la víctima.

Cerca de 12 horas después del hallazgo, la policía arrestó a Michael McHenry, de 40 años, también residente de Bellport.

El hombre fue detenido alrededor de las 8:15 p.m. del sábado y acusado de asesinato en segundo grado.

Las autoridades informaron que permaneció bajo custodia durante la noche y tenía prevista una comparecencia ante el Tribunal del Primer Distrito en Central Islip el domingo.

Investigación continua en Suffolk County

Por ahora, los investigadores no han confirmado públicamente cuál era la relación entre Bachmann y McHenry ni qué circunstancias rodearon el crimen.

La policía solicitó la colaboración de cualquier persona que tenga información relacionada con el caso.

El Suffolk County Police Department pidió a los ciudadanos comunicarse con la unidad de homicidios o enviar denuncias anónimas a Crime Stoppers mientras avanza la investigación sobre este asesinato en Long Island.

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