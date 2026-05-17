“Michael” lidera la taquilla mundial un mes después de su estreno

Un mes después de su estreno, la película “Michael” está teniendo un increíble desempeño en la taquilla mundial. La cinta dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por Jaafar Jackson está demostrando que las críticas negativas opacan el legado del “Rey del pop”.

Según datos de Comscore, “Michael” recaudó $26 millones en Estados Unidos durante su cuarta semana en cartelera y alcanzó los $83,8 millones a nivel mundial, situándose en el primer puesto de ambas listas de taquilla.

La cinta se estrenó en el número uno a mediados de marzo, pero fue superada semanas después por “The Devil Wears Prada 2”. Sin embargo, la secuela del mundo de la moda perdió casi 400 salas en su tercera semana, devolviéndole el trono a “Michael”, que está demostrando tener una de las bases de fans más leales del año.

Otras películas en taquilla

El tercer lugar en la taquilla estadounidense: “Obsession”, el thriller sobrenatural de Focus Features, ópera prima del emergente director de terror Curry Barker. La cinta sumó $16 millones en su estreno en EE. UU. y $23 millones globales, quedando sexta en la lista mundial.

En el tercer puesto global se ubicó “Dear You”, un drama independiente chino que recaudó $39 millones en su segunda semana.

Con $703,8 millones acumulados en todo el mundo, “Michael” se posiciona como la segunda película más taquillera de la temporada 2026. Todavía está detrás de “Super Mario Galaxy Movie”, que le lleva una ventaja de unos $200 millones; la diferencia podría reducirse en las próximas semanas si el biopic mantiene su ritmo.

Aunque esto podría cambiar, ya que llegan próximamente: “Star Wars: The Mandalorian y Grogu” y podría ser una sorpresa en taquilla.

En la convención CinemaCon de abril, el director Jon Favreau mostró los primeros minutos de la película ante un público entusiasta, prometiendo acción épica con el adorable Grogu usando la Fuerza y Din Djarin, interpretado por Pedro Pascal, acabando con soldados de asalto con láseres, lanzallamas y sus puños.

El duelo por la corona recién comienza. Pero mientras tanto, el “Rey del Pop” sigue reinando en la taquilla.

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