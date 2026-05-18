¡Arre! Telemundo lanza el primer vistazo de la temporada final de “El Señor de los Cielos”

Hoy, los fieles seguidores de “El Señor de los Cielos” disfrutaron de un pequeño adelanto de lo que será la décima temporada de una de sus series más icónicas con el regreso de Rafael Amaya como Aurelio Casillas.

“Por más de una década, ‘El Señor de los Cielos’ se ha consolidado como una de las franquicias más icónicas y longevas de Telemundo, dejando una huella imborrable en la televisión en español y en audiencias alrededor del mundo”, expresó Javier Pons, Chief Content Officer & Head of Telemundo Studios.

“Esta temporada honra el legado de una serie que ha cautivado a los televidentes durante años, con un desenlace impactante al estilo único de Aurelio Casillas”, agregó Pons mediante un comunicado de prensa.

Es importante señalar que a esta última temporada regresarán a la historia los personajes de: Carmen Aub como Rutila Casillas e Isabella Castillo como Diana Ahumada, listas para dar vida a este histórico capítulo final.

Sobre su regreso a esta nueva temporada, esto es lo que tiene para decir Rafael Amaya: “Cerrar este capítulo después de tantos años es muy significativo para mí. Lo dimos todo para hacer de este final uno digno del legado de El Señor de los Cielos y no puedo esperar a que los fans vivan la última parte de esta inolvidable historia”.

El resto del elenco de esta última edición cuenta con las actuaciones de: Roberto Sosa, Maricela González, Robinson Díaz, Sandra Echeverría, Ximena González-Rubio, Leonardo Álvarez, Denia Agalianu, Carlos Corona, Estefanía Hinojosa, José Sedek, Elsy Reyes, Plutarco Haza, Wendy de los Cobos, Nicolás Haza, Aleida Núñez, Michel Chauvet, Carla Carrillo, Marco Tostado, Roberta Burns, Daniel Martínez Campos, Gabriel Nuncio, José Dammert, David Ponce, Fernando Banda, Alejandro Félix, Alejandro Navarrete y Roberto Valdez, quienes elevarán la intriga y el drama de alto riesgo que caracteriza a esta popular serie.

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