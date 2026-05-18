Don Omar anuncia gira por Estados Unidos: ¿En qué ciudades se presentará?

El astro de la música urbana, Don Omar, confirmó de su regreso a los escenarios internacionales con el anuncio de su nueva gira mundial, titulada “The Last King World Tour”.

Tras semanas de gran expectativa entre sus seguidores, el exponente puertorriqueño reveló que la primera etapa de su esperada gira se llevará a cabo de manera exclusiva en diversas ciudades de los Estados Unidos.

El anuncio formal fue realizado por el propio artista a través de sus plataformas digitales, donde compartió un emotivo video acompañado por un contundente mensaje: “La corona nunca cambió de dueño. Mi nombre es William Omar Landrón Rivera y soy El Último Rey”.

Con estas palabras, el intérprete reafirma su estatus dentro del género tras el éxito que obtuvo en su pasada serie de conciertos de 2024, “Back To Reggaeton”.

La gira comenzará en Reading, Pensilvania, el 25 de septiembre y luego seguirá por Boston, Hartford, Dallas, Orlando, Miami, Chicago, Brooklyn, Atlanta, entre otras ciudades.

Hasta el momento, el tour terminará el 8 de noviembre en Phoenix.

La venta oficial de boletos para el tramo estadounidense de “The Last King World Tour” dará inicio este próximo viernes 22 de mayo a las 10:00 am (hora local de cada ciudad), según detalló el cantante en sus redes sociales oficiales.

Aunque inicialmente el artista había dado un pequeño adelanto en la red social Threads comentando de forma breve que se iría de gira mundial, la confirmación de este lunes consolida lo que promete ser uno de los espectáculos más históricos de su carrera. Se espera que próximamente se revelen las fechas específicas y la extensión de la gira a otros continentes.

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