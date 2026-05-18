Horror en Brooklyn: hombre le cortó la garganta a su novia y esperó sentado a la policía

Una mujer de 41 años fue asesinada la madrugada del domingo en un apartamento del vecindario de Bushwick, en Brooklyn, Nueva York, en un caso que conmocionó a residentes de la zona.

De acuerdo con fuentes policiales citadas por el New York Post, agentes acudieron a una vivienda ubicada cerca de la intersección de Cooper Street e Irving Avenue tras recibir reportes de una agresión en curso.

Cuando llegaron al lugar, los oficiales escucharon a una mujer gritando desesperadamente que estaba siendo apuñalada, según indicaron las fuentes.

Policía encontró una escena “espantosa”

Vecinos aseguraron haber escuchado fuertes gritos y cristales rompiéndose minutos antes de la llegada de las autoridades.

“Oí gritos y cristales rotos. Cinco minutos después llegó la policía”, declaró un residente al New York Post.

Las fuentes señalaron que los agentes inicialmente intentaron ingresar por la puerta principal del apartamento, pero finalmente tuvieron que entrar por una ventana trasera.

Dentro de la vivienda encontraron a la víctima tendida en el suelo de la sala con múltiples puñaladas y una herida mortal en la garganta.

Sospechoso esperaba sentado en un sofá

Según las autoridades, el presunto agresor permanecía sentado tranquilamente en un sofá cercano cuando la policía irrumpió en el apartamento.

El hombre fue detenido en la escena, aunque hasta la noche del domingo todavía no se habían presentado cargos formales en su contra.

Paramédicos trasladaron a la mujer en estado crítico al Hospital Brookdale, donde posteriormente fue declarada muerta.

Alyssa, vecina del piso superior, relató que ayudó a los agentes abriéndoles la puerta del edificio y luego observó cómo los equipos de emergencia sacaban a la víctima en una camilla.

“No fue bueno. Había mucha sangre. Estaba en su cuerpo”, declaró.

También describió el momento en que el sospechoso fue escoltado fuera del inmueble.

“Estaba sentado en el primer escalón, descalzo. Rodeado de policías”, afirmó.

Fuentes policiales indicaron que el hombre detenido acumulaba al menos 20 antecedentes penales, entre ellos casos de agresión, robo y allanamiento de morada.

Además, algunas fuentes señalaron que la pareja había protagonizado incidentes domésticos previos.

Las autoridades continúan investigando el crimen.

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