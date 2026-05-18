Niña de 2 años muere aplastada por una cómoda en Texas mientras intentaba alcanzar un juguete

Una niña de casi tres años, Helena Cochrane, falleció en enero de este año cuando una cómoda antigua, de aproximadamente 80 libras de peso, cayó sobre ella mientras intentaba alcanzar un juguete en Texas.

La menor estaba a pocos días de celebrar su tercer cumpleaños, según contó su madre, Taryn, de 21 años, en redes sociales.

“Pasó tan rápido y tan silenciosamente, y nuestras vidas cambiaron para siempre”, expresó la joven madre. “Ocurrió lo inimaginable”.

La madre busca alertar a otros padres sobre los peligros en casa

Tras la tragedia, Taryn decidió compartir públicamente lo ocurrido para advertir a otros padres sobre la importancia de anclar muebles pesados a las paredes.

“La culpa y la vergüenza casi me consumen al saber que, si hubiera asegurado esa cómoda, mi bebé todavía estaría aquí”, escribió.

La madre explicó que nunca pensó que el mueble representara un peligro debido a su gran tamaño y peso.

“No era algo que hubiera considerado una amenaza, como tampoco lo hacen muchos otros padres”, señaló.

En su mensaje, Taryn insistió en que los accidentes domésticos con muebles son más comunes de lo que muchas familias creen.

“La mayoría de las veces ocurre porque un niño curioso intenta trepar o levantarse apoyándose en un mueble”, indicó.

“Pero solo toma un segundo para que algo pesado caiga, y las consecuencias pueden ser devastadoras”.

También recordó que miles de niños resultan heridos o mueren cada año en accidentes similares relacionados con muebles que se vuelcan.

Cómo prevenir accidentes con muebles pesados

Especialistas recomiendan asegurar cómodas, bibliotecas y televisores mediante sistemas de anclaje fijados a la pared para evitar que se desplomen.

El proceso suele realizarse utilizando correas antivuelco, soportes metálicos o anclajes especiales conectados a los montantes de la pared.

“Anclar los muebles toma muy poco tiempo, pero puede marcar toda la diferencia del mundo”, expresó la madre.

“Si mi historia puede ayudar a que otra familia evite una tragedia como esta, entonces la memoria de mi hija estará protegiendo a otros de una forma que realmente importa”.

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