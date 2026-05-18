Óscar de la Hoya critica próximo combate del Canelo Álvarez

La confirmación del enfrentamiento entre Saúl Álvarez y el francés Christian Mbilli en territorio asiático ha generado reacciones inmediatas dentro de la industria del boxeo.

El promotor y ex campeón mundial, Óscar de la Hoya, ha manifestado sus dudas respecto al valor deportivo de esta cartelera programada para septiembre en Riad, Arabia Saudita.

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Este compromiso representa el retorno del boxeador mexicano tras la pérdida de sus títulos de peso súper mediano en su pasada presentación ante Terence Crawford.

La decisión de organizar el evento fuera de los Estados Unidos y la elección del rival han sido los principales puntos de discusión para los analistas.

Para Óscar de la Hoya, la trayectoria de Mbilli presenta interrogantes importantes, especialmente considerando que su última aparición en el cuadrilátero terminó en un empate ante Lester Martínez.

A pesar de esto, el organismo del CMB decidió elevar al francés de campeón interino a monarca absoluto de las 168 libras, dejándolo en la ruta directa de Álvarez.

‼ BREAKING: Canelo Alvarez and Christian Mbilli have a done deal to fight in September in Riyadh for the WBC super middleweight championship, The Ring’s @MikeCoppinger has learned.



Canelo will attempt to regain a world title in his first fight since his loss to Terence… pic.twitter.com/GFagZYAIMF — Ring Magazine (@ringmagazine) April 30, 2026

Cuestionamientos sobre la sede y la logística de televisión

La realización de eventos de boxeo en el Medio Oriente implica dinámicas de transmisión que no siempre resultan cómodas para el público del continente americano.

En declaraciones concedidas a Fight Hub TV, Óscar de la Hoya expresó su disconformidad con los horarios en los que se difunden estas carteleras de manera digital. El directivo de Golden Boy Promotions considera que la mística de las grandes noches de boxeo se diluye bajo estas condiciones de programación.

“Mbilli, por favor. No me gusta la pelea, sobre todo si no va a ser aquí en Estados Unidos. ¿Otra vez tenemos que ver una pelea a las 9 de la mañana? No me gusta nada.”, sostuvo el “Golden Boy”

El valor de Las Vegas frente a los mercados internacionales

La plaza de Nevada ha sido históricamente el centro neurálgico de las celebraciones patrias para la comunidad mexicana. Durante su intervención en la fuente citada, el promotor insistió en que el tapatío debería priorizar la cercanía con su público de base antes de priorizar los contratos que se gestionan en otras latitudes. Óscar de la Hoya señaló la importancia de mantener la tradición de las grandes carteleras en los recintos tradicionales de Las Vegas.

“Me hubiera encantado que Canelo peleara aquí en Las Vegas en septiembre, con todos sus fans animándolo. Eso es lo que los aficionados al boxeo quieren experimentar: grandes eventos”.

El camino hacia el retiro profesional

El análisis sobre el futuro del boxeador de 35 años también formó parte de la discusión sobre sus motivaciones actuales.

De acuerdo con la perspectiva de la promotora, la cercanía de la jubilación deportiva influye directamente en la toma de decisiones contractuales. Sin embargo, se enfatizó que un atleta con el estatus de Álvarez tiene la obligación de buscar nombres de mayor jerarquía para sus últimas presentaciones en el cuadrilátero.

“Cada boxeador tiene su mejor momento y luego se empieza a vislumbrar su retirada. [Canelo] está a pocas peleas del retiro, así que no lo culpo por aceptar el dinero y retirarse. Pero sí creo que todavía le quedan algunas buenas peleas contra grandes boxeadores. No contra Mbilli.”

La postura de Óscar de la Hoya refleja el distanciamiento administrativo y personal que mantiene con su antiguo cliente desde hace varios años.

Con la fecha de septiembre establecida, la comunidad del boxeo estará atenta a ver si las proyecciones del promotor sobre el poco éxito comercial del evento en Riad se cumplen o si la presencia del mexicano logra romper los récords de audiencia previstos.

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