Keyshwan Davis salió airoso ante Nahir Albright, pero sin lucir en el combate

El boxeador estadounidense Keyshawn Davis cumplió con el pronóstico este sábado al imponerse por decisión unánime sobre Nahir Albright. La contienda, celebrada en el Scope Arena de Norfolk, Virginia, estuvo pactada a 12 asaltos en la categoría de peso superligero.

A pesar de obtener tarjetas favorables de 118-108 (en dos ocasiones) y 117-109, el desempeño del medallista olímpico dejó dudas entre los asistentes debido a la falta de contundencia para cerrar el pleito antes del límite.

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Durante el desarrollo de las acciones, Keyshawn Davis mostró una notable superioridad física y técnica desde el primer asalto.

El peleador local logró conectar los impactos más claros ante un Albright que se limitó a resistir el castigo sin proponer una ofensiva sólida. No obstante, el dominio no se tradujo en el nocaut que el público esperaba, especialmente después de que Davis tuviera dificultades durante la ceremonia de pesaje, donde necesitó múltiples intentos para marcar las 140 libras.

Incidentes y penalizaciones en el cuadrilátero

La tensión acumulada por los roces previos entre ambos equipos se manifestó de forma negativa durante el séptimo episodio. Ante los constantes amarres de su oponente, Keyshawn Davis reaccionó de forma brusca proyectando a Albright contra la lona, lo que provocó que el réferi le descontara dos puntos de manera inmediata.

Tras el combate, Davis declaró para los micrófonos de la cadena encargada de la transmisión: “Vine a dar un espectáculo frente a mi gente, pero a veces la frustración por el estilo del rival te saca de ritmo”.

Keyshawn Davis calls out Devin Haney 👀#DavisAlbright2 pic.twitter.com/MzowGzDazp — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 17, 2026

Esta revancha tenía un matiz personal importante para la familia del púgil de Norfolk. Meses antes, Albright había derrotado al hermano mayor de Keyshawn, Kelvin Davis, lo que, sumado a un altercado en los vestidores en 2025, incrementó la hostilidad del encuentro.

A pesar de los factores externos, Keyshawn Davis mantuvo la disciplina táctica en los rounds finales para asegurar la ventaja en las tarjetas de los jueces y evitar cualquier sorpresa en el resultado oficial.

Perspectivas futuras tras el triunfo en Norfolk

Con este resultado, el récord profesional del olímpico asciende a 15 victorias, manteniendo su invicto tras un periodo marcado por la inactividad y un resultado anulado anteriormente por consumo de marihuana.

Aunque el objetivo de Keyshawn Davis era lucir de forma dominante para exigir combates contra figuras como Devin Haney o Isaac “Pitbull” Cruz, la falta de una definición por la vía rápida podría ralentizar sus planes de alcanzar un título mundial en las 140 libras de forma inmediata.

Al finalizar la jornada, Nahir Albright destacó la fortaleza de su rival, reconociendo ante la prensa local que Davis fue el peleador más rápido sobre el ring. Por su parte, el equipo de trabajo del vencedor señaló que buscarán corregir los errores cometidos en la preparación del peso para futuros compromisos. La victoria mantiene a Davis en la élite de la división, pero el análisis de su rendimiento sugiere que todavía existen áreas de mejora para enfrentar a los nombres más importantes del boxeo internacional.

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