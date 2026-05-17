David Benavídez a todo o nada por la unificación del peso crucero

El equipo de trabajo del boxeador mexicoamericano ha definido una nueva ruta estratégica en el boxeo profesional. David Benavídez tiene como objetivo primordial enfrentar a Noel Mikaelian, actual poseedor del cinturón de las 200 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Esta decisión surge ante la necesidad de mantenerse activo mientras se despeja el panorama en otras categorías donde los campeones actuales ya tienen compromisos pactados.

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La intención de subir a la división de los cruceros no es un movimiento improvisado. José Benavídez Sr., padre y entrenador del púgil, explicó en una entrevista para medios especializados que no planean esperar de brazos cruzados a que otros nombres importantes queden libres. “Sabemos que ahorita Bivol tiene una pelea en puerta, entonces la meta y estamos trabajando para pelear con el crucero que tiene el CMB”, afirmó el preparador, dejando claro que el enfoque inmediato de David Benavídez es la faja que ostenta Mikaelian.

¿Qué falta para ver a David Benavidez como la cara del boxeo mexicano? 🇲🇽



José, el padre del Monstruo Mexicano, habló al respecto 🥊 pic.twitter.com/zaLxqkK2cO — Universal Deportes (@UnivDeportes) May 16, 2026

Planes de unificación y grandes retos en el horizonte

El proyecto deportivo no se detiene en la búsqueda del título del CMB en las 200 libras. Una vez concretada la pelea con Mikaelian, el equipo visualiza una agenda cargada de retos contra la élite del boxeo mundial.

El plan trazado incluye nombres de la talla de Artur Beterbiev y Jai Opetaia, quienes aparecen como objetivos lógicos en el proceso de consolidación de David Benavídez en las divisiones superiores.

Incluso, la planificación del “Monstruo Mexicano” se extiende a largo plazo, visualizando un posible enfrentamiento contra Oleksandr Usyk en un periodo de dos años. José Benavídez Sr. detalló que tras superar los retos en peso crucero, buscarán la oportunidad de medirse al ucraniano cuando logren subir un poco más de peso. Según el entrenador, confían plenamente en las capacidades técnicas de su hijo, asegurando que “no hay peleador con la rapidez que tiene, con la defensa”, lo cual sería su principal ventaja ante rivales físicamente más grandes.

El camino hacia las fechas estelares del boxeo

Actualmente, las negociaciones se centran en establecer una fecha y sede oficial para el choque contra el armenio Mikaelian.

El equipo de David Benavídez busca aprovechar los espacios mediáticos más importantes del año, como el fin de semana del 5 de mayo en Las Vegas.

La prioridad del campamento es asegurar primero el contrato de unificación antes de confirmar el día exacto de su retorno al cuadrilátero, manteniendo así la presión sobre los organismos internacionales.

A pesar de que el cambio de categoría representa un desafío físico considerable, el cuerpo técnico sostiene que los niveles de preparación marcarán la diferencia en el ring. “Los peleadores que acabo de mencionar son súper difíciles, pero creo que hay niveles en esto”, sentenció el padre de David Benavídez al referirse a la competencia.

De esta manera, el boxeador se posiciona en una situación de privilegio, buscando hacer historia al conquistar una nueva división antes de retomar sus cuentas pendientes en las 175 libras.

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