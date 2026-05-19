Camionero de Oklahoma es acusado de transportar a 42 migrantes ocultos en su remolque

Un hombre de Oklahoma fue arrestado en Texas y enfrenta cargos federales tras ser acusado de transportar a 42 migrantes indocumentados dentro de un camión con remolque donde las temperaturas superaban los 92 grados Fahrenheit, en un caso que vuelve a poner atención sobre los riesgos mortales del tráfico de personas en la frontera sur de Estados Unidos.

Las autoridades identificaron al sospechoso como Juan Nasario-Reyes, de 43 años, residente de Beaver, Oklahoma. De acuerdo con documentos judiciales, el hombre fue detenido el sábado por agentes de la Patrulla Fronteriza en el puesto de control Javier Vega Jr., ubicado en Sarita, Texas, al sur de Corpus Christi.

Según la denuncia penal, Nasario-Reyes conducía un camión Volvo blanco modelo 2005 y aseguró inicialmente a los agentes que viajaba solo y que el remolque estaba vacío mientras se dirigía de McAllen hacia Amarillo. Sin embargo, los oficiales notaron inconsistencias en sus respuestas y describieron al conductor como nervioso durante el interrogatorio.

Un perro entrenado para detectar personas y narcóticos alertó a los agentes sobre la cabina del vehículo y la parte frontal del remolque. Tras la inspección, las autoridades localizaron a cuatro personas escondidas dentro de la cabina y a otras 38 dentro del remolque cerrado.

Migrantes viajaban hacinados y con calor extremo

Los documentos judiciales señalan que el interior del remolque registraba una temperatura cercana a los 93 grados Fahrenheit. El espacio estaba prácticamente vacío, salvo por algunas botellas de agua, un cojín y un cubo utilizado como sanitario improvisado para el trayecto.

Las autoridades indicaron que los migrantes provenían de varios países, entre ellos México, El Salvador, Honduras, Guatemala, Ecuador, Perú, Colombia, Cuba y Brasil.

Uno de los migrantes declaró a los investigadores que el grupo había sido trasladado primero a Reynosa, Tamaulipas, y posteriormente a una casa de seguridad donde había cientos de personas esperando cruzar hacia Estados Unidos. Según su testimonio, cruzaron el río Bravo en una balsa antes de ser llevados a distintos puntos hasta llegar a una gasolinera donde abordaron el camión.

El testigo también identificó a Nasario-Reyes como el conductor encargado de transportarlos hacia el norte del país.

Las autoridades federales informaron que al menos 13 de los migrantes enfrentan cargos por ingreso o reingreso ilegal a Estados Unidos, mientras que otros podrían quedar sujetos a procedimientos de deportación acelerada.

Hallan metanfetamina dentro del vehículo

Además de los cargos relacionados con tráfico de personas, los agentes encontraron metanfetamina en posesión del acusado. De acuerdo con la investigación, inicialmente fueron hallados casi siete gramos de droga en una mochila dentro del camión.

Horas después, agentes del Departamento de Seguridad Nacional descubrieron más metanfetamina escondida dentro de un estuche de audífonos que pertenecía al conductor. En total, las autoridades decomisaron aproximadamente 16 gramos de la sustancia, además de una pipa y otros objetos relacionados con el consumo y manejo de narcóticos.

Durante una entrevista posterior, Nasario-Reyes dijo a los investigadores que vivía dentro de su automóvil y que no tenía una residencia fija. También admitió que sabía que otro vehículo viajaba delante de él para alertar sobre posibles retenes o incidentes en la carretera.

El acusado compareció ante el juez federal Jason B. Libby en el tribunal federal de Corpus Christi. Si es declarado culpable, podría enfrentar hasta cinco años de prisión por los cargos relacionados con tráfico de personas y hasta 40 años por delitos de narcotráfico.

El caso surge días después de otros incidentes mortales vinculados al tráfico de migrantes en Texas, una problemática que continúa cobrando vidas pese a la reducción de cruces irregulares registrada en la frontera durante el último año.

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