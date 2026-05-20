Dibu Martínez y el Aston Villa son campeones de la Europa League

Emiliano Martínez volvió a levantar un trofeo internacional, pero gran parte de los reflectores apuntaron hacia Unai Emery. El técnico español condujo al Aston Villa a conquistar la Europa League tras derrotar 0-3 al SC Freiburg en la final disputada en Estambul.

La victoria consolidó nuevamente a Emery como uno de los entrenadores más dominantes en la competición europea, mientras el arquero argentino no ocultó su admiración por el estratega español.

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‘Dibu’ Martínez elogia la mentalidad ganadora de Unai Emery

Tras el título europeo, Emiliano Martínez habló sobre la influencia de Unai Emery dentro del vestidor del Aston Villa.

“Le quiero mucho“, reconoció el ‘Dibu’. “Le conozco desde hace muchos años en el Arsenal y me llevo muy bien con él. Es un ganador como yo, un enfermo por ganar partidos. Le quiero muchísimo”.

El portero argentino, campeón del mundo en Qatar 2022, consiguió así su primer título a nivel de clubes desde su etapa con el Arsenal FC, cuando ganó la FA Cup y la Community Shield en 2020.

Seven finals, seven wins.



The World Number One. 🇦🇷 pic.twitter.com/sNZ0juq83V — Aston Villa (@AVFCOfficial) May 20, 2026

Unai Emery agranda su dominio en la Europa League

Con esta conquista, Unai Emery llegó a cinco títulos de Europa League, ampliando una marca que lo coloca como el técnico más exitoso en la historia moderna del torneo.

El entrenador español ya había ganado tres veces el campeonato con el Sevilla FC y una más con el Villarreal CF, antes de sumar ahora un nuevo trofeo con el Aston Villa.

El conjunto inglés rompió además una larga sequía internacional, ya que acumulaba 44 años sin levantar un título europeo.

44 YEARS IN THE MAKING. 🏆 pic.twitter.com/gNfEOSOtSI — Aston Villa (@AVFCOfficial) May 20, 2026

Aston Villa dominó la final desde el cierre del primer tiempo

El partido en Estambul cambió completamente en los minutos previos al descanso. Primero apareció Youri Tielemans con una volea espectacular que abrió el marcador para el Aston Villa.

WATCHING THIS FINISH ON REPEAT 😮‍💨



YOURI TIELEMANS FIRES ASTON VILLA IN FRONT WITH A BEAUTY 🔥 pic.twitter.com/NSQisuIgn2 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 20, 2026

Poco después, Emi Buendía amplió la ventaja con un potente disparo desde fuera del área que dejó sin reacción al arquero del SC Freiburg.

THAT IS SPECIAL ✨



Emiliano Buendía with a sensational left-footed strike for Aston Villa to double their lead 🔥 pic.twitter.com/J5qRmIo5xn — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 20, 2026

En la segunda mitad, Buendía volvió a ser protagonista al asistir a Morgan Rogers, quien firmó el definitivo 0-3 que sentenció la final de la Europa League.

THE ASTON VILLA PARTY HAS STARTED 🎉



Morgan Rogers slides in at the near post to make it 3-0 and the Villains have one hand on the trophy 🏆 pic.twitter.com/kwAoJr3Xgz — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 20, 2026

Emery transformó al Aston Villa en un campeón europeo

La transformación del Aston Villa bajo el mando de Unai Emery ha sido una de las grandes historias recientes del fútbol europeo.

El técnico tomó al equipo cuando peleaba por evitar el descenso y ahora lo llevó no solo a conquistar la Europa League, sino también a clasificarse a la próxima edición de la Champions League.

Pese a las limitaciones económicas y las restricciones del fair play financiero, Emery logró construir un equipo competitivo que terminó levantando uno de los títulos más importantes del continente.

Unai Emery sees “Villa” in the name and immediately starts preparing to win the Europa League 🤣🏆 pic.twitter.com/jInD3GtXoC — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 20, 2026

Birmingham celebra un título europeo esperado durante décadas

La conquista europea desató la euforia entre los aficionados del Aston Villa, que no celebraban un trofeo internacional desde 1982.

La afición inglesa vivió una noche inolvidable en Estambul, donde el equipo mostró personalidad, contundencia y una mentalidad competitiva que reflejó el sello característico de Unai Emery.

Con cinco Europa League en su palmarés, el técnico español continúa consolidando su legado como uno de los grandes especialistas del fútbol europeo contemporáneo.

NOBODY IS SLEEPING TONIGHT 🏆 pic.twitter.com/N8DNZX4crs — Aston Villa (@AVFCOfficial) May 21, 2026

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