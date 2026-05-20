Un hombre abandonó su vehículo tras chocar y hallan en la cajuela el cuerpo de una mujer desaparecida

La Fiscalía del Estado de México investiga el feminicidio de Wendy Saray Pavón Torres, de 32 años, cuyo cuerpo fue localizado en la cajuela de un automóvil Chevrolet Chevy abandonado tras un choque en el municipio de Lerma.

La mujer contaba con ficha de búsqueda desde el pasado 11 de mayo, luego de desaparecer en la Ciudad de México.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, el hallazgo ocurrió después de que el vehículo se impactó contra un poste metálico.

Testigos señalaron que el conductor descendió del automóvil y huyó antes de la llegada de elementos policiacos. Al inspeccionar la unidad, las autoridades encontraron el cuerpo de una mujer con huellas de violencia en la cajuela.

Las investigaciones apuntan como principal sospechoso a Mario Vega, identificado como expareja sentimental de Wendy Saray y presunto conductor del automóvil al momento del accidente.

Según medios locales como el semanario Proceso, el hombre habría escapado tras el choque y hasta ahora no se reportan personas detenidas.

Familiares de la víctima denunciaron su desaparición luego de que Wendy Saray no regresara a casa ni acudiera por sus hijos tras acudir a una reunión familiar.

La Fiscalía mexiquense mantiene abierta la investigación y realiza revisiones de cámaras de seguridad y entrevistas para reconstruir los últimos movimientos de la víctima y esclarecer el crimen.

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