Defensores de inmigrantes acusan a ICE de intimidación

A las 3 de la madrugada del miércoles 13 de mayo, agentes del Departamento de Seguridad Nacional derribaron puertas, rompieron ventanas y registraron los domicilios de varios voluntarios del grupo comunitario VC Defensa, que defiende los derechos de los inmigrantes del condado de Ventura.

La organización criticó en una conferencia de prensa al Departamento de Seguridad Nacional luego de que agentes federales registraran los domicilios de algunos de sus miembros y hasta les apuntaran con armas.

“Hacemos esto porque es nuestra vocación y nos dedicamos a ello porque crecimos viendo cómo maltrataban a nuestros padres y cómo este país trata a nuestros amigos y familiares”, afirmó Leo Martínez, uno de los principales organizadores de VC Defensa. “Nos apuntaron con armas, pero nunca vamos a parar este trabajo porque lo que hacemos no es para nosotros, sino para nuestra comunidad”

VC Defensa es una coalición de organizaciones de voluntarios que ofrece recursos y asistencia jurídica a las comunidades afectadas por las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Además, patrullan los vecindarios para alertar a los residentes sobre las redadas migratorias.

La operación se llevó a cabo en cuatro lugares y tenía como objetivo a tres personas. Se registró la vivienda y el local comercial de Martínez, así como los domicilios de Lainy, de VC Defensa y de Lexi, una madre que documenta las acciones de inmigración en sus comunidades.

Los agentes se llevaron teléfonos móviles y ordenadores portátiles, así como camisetas y tablas de monopatín con el logotipo de VC Defensa.

Según un reportaje del LA Times, el Departamento de Seguridad Nacional afirmó en un comunicado que agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional ejecutaron órdenes judiciales e incautaron ciertos objetos.

“Varios miembros de esta organización han sido detenidos anteriormente por tender emboscadas a las fuerzas del orden federales y por destruir propiedad gubernamental”, señaló el DHS en el comunicado. “Esta sigue siendo una investigación en curso. Para proteger su integridad, no podemos proporcionar más detalles en este momento. Bajo la presidencia de Trump, si se ataca a agentes de las fuerzas del orden, se les procesará con todo el peso de la ley”.

Miembros de VC Defensa y la comunidad que los apoya se unen a su lado. Crédito: Spectrum News Screenshot

Otros sucesos

Los incidentes a los que se refiere DHS son dos colisiones entre vehículos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el vehículo de Martínez. Según un reporte de L.A. TACO, el 10 de marzo un agente del ICE embistió el vehículo de Martínez, lo que lo obligó a terminar en el hospital y a ser acusado de supuestamente interferir en una operación federal.

Martínez afirma que lo único que hacía era documentar y no obstaculizar nada.

“Esto es claramente inconstitucional; es, sin duda, una táctica de intimidación dirigida contra personas que ejercen su derecho a organizarse y a proteger a su comunidad”, afirmó Reem Yassin, abogada del grupo.

Martínez contó que el pasado miércoles, sobre las 3 de la madrugada, le despertaron unos 35 agentes federales que se encontraban frente a su casa. Dijo que le retuvieron a punta de pistola durante unas dos horas, junto a su madre, antes de que los dejaran ir, imágenes que se captaron y se compartieron en redes sociales.

Según un comunicado de la organización, varios voluntarios han sido objeto de acoso por parte de agentes federales en los últimos meses

“A un voluntario le chocaron el coche en tres ocasiones distintas agentes de ICE. A otro le llamaron a la puerta unos agentes apenas unas semanas después de haber sido detenido por cargos falsos de un delito grave. A un tercero le confiscaron el teléfono tras recibir más de 80 llamadas amenazantes dirigidas a él y a su familia”.

Otra persona que también está siendo investigada fue Lexi, una mamá que ha estado ayudando a proteger a su comunidad documentando las acciones de ICE en ella. En su página de GoFundMe dice que los agentes le rompieron la cama y la puerta, y que sus niños estaban presentes.

“Siento que me están tomando como blanco porque alzo la voz para defender a los demás”, dijo Lexi en un vídeo publicado en Instagram. “Nada de lo que hago es ilegal; defiendo a mi comunidad, a quienes no pueden hablar por sí mismos; no tengo miedo y quiero que quienes hacen el mismo trabajo no se asusten por lo que hacen: no están haciendo nada malo; quieren asustarnos, pero no lo conseguirán”.

Durante la rueda de prensa, los miembros de VC Defensa y su abogada, Reem Yassin, afirmaron que estaban considerando emprender acciones legales contra el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos por el acoso continuo al que se ven sometidos sus miembros, pues según ellos, se trata de actividades legales de seguimiento y documentación de las redadas de inmigración en su comunidad.

“¡No vamos a parar hasta que consigamos la abolición de ICE! ¡No vamos a parar hasta que todas y cada una de las personas que se encuentran en un centro de detención sean libres!”, declaró Lainy, una de las principales organizadoras de VC Defensa, dirigiéndose a una multitud la última semana.

“¡No nos quedaremos de brazos cruzados ni permitiremos que sigan intentando intimidarnos!”.