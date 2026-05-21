Mujer recibe sentencia de 20 años a cadena perpetua por ahogar a sus tres hijos en Nueva York

Una mujer de Brooklyn, Nueva York, fue sentenciada el miércoles a entre 20 años y cadena perpetua por la muerte de sus tres hijos pequeños, quienes fueron hallados sin vida en el océano Atlántico cerca del famoso paseo marítimo de Coney Island.

La acusada, Erin Merdy, de 34 años, se declaró culpable este año de cargos de asesinato en primer grado por las muertes de sus hijos: Zachary, de 7 años; Liliana, de 4; y Oliver, de apenas 3 meses, reseñó AP.

Fiscalía calificó el caso como “desgarrador e impensable”

El fiscal de distrito de Brooklyn, Eric Gonzalez, afirmó en un comunicado que ninguna sentencia puede medir la magnitud de la pérdida sufrida por la familia.

“Sus vidas fueron arrebatadas de la manera más desgarradora e impensable”, señaló el funcionario.

El abogado de Erin Merdy no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios sobre la sentencia.

La búsqueda de los menores comenzó durante la madrugada del 12 de septiembre de 2022, después de que familiares alertaran a la policía de New York City por temor a que la mujer pudiera hacer daño a los niños.

Según los fiscales, oficiales encontraron primero a la madre descalza y completamente mojada a unos dos kilómetros del área de Coney Island Boardwalk donde residía.

Las autoridades indicaron que la mujer repetía constantemente que los niños “ya no estaban” y que lo sentía.

Horas más tarde, los cuerpos de los tres menores fueron recuperados en la costa del océano Atlántico, cerca del paseo marítimo y a varias cuadras del estadio donde juega el equipo de ligas menores Brooklyn Cyclones.

Videos y evidencia fueron claves en la investigación

La oficina del médico forense de la ciudad determinó que las muertes fueron homicidios por ahogamiento.

La investigación incluyó videos de vigilancia que mostraban a Erin Merdy caminando hacia el océano junto a los menores poco antes de la 1:00 de la madrugada.

En aquel momento, familiares señalaron que la mujer posiblemente atravesaba un cuadro de depresión posparto.

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