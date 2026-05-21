Regresan triunfantes de la Olimpiada de Matemáticas en Alemania

Las mentes más brillantes y los científicos del futuro de la Academia de Ciencias Magnolia – Santa Ana (MSA-SA) retornaron alegres y triunfantes, tras haber participado en la gran final de la Olimpiada de Matemáticas que se celebró en Frankfurt, Alemania, entre el 28 de abril y el 3 de mayo.

Dylan Saavedra, quien proviene de un entorno económico difícil, es un chico de 17 años del grado 11 que obtuvo medalla de oro en inglés y bronce en un ensayo en español basado en la forma para mejorar el sistema educativo.

“Las escuelas deben ser más diversas, que haya más recursos y cuenten con estudios étnicos”, dijo Saavedra. “Yo he aprendido que todo el esfuerzo realizado puede darme una buena educación”.

De hecho, Dylan fue el único de los competidores de MSA-SA ganador de una medalla de oro. Él quiere ser un corredor profesional de autos.

La competencia global reúne a algunas de las mentes jóvenes más brillantes de países de todo el mundo para competir en matemáticas, inglés y español. Para llegar a la competencia, el equipo de 10 estudiantes de MSA-SA obtuvo el primer lugar en una competencia nacional. Fueron el único equipo de Estados Unidos que representa a la ciudad de Santa Ana.

“Nuestro enfoque basado en programas STEAM abarcan la ciencia, la robótica y las matemáticas”, dijo el director de MSA-SA, Steven Keskinturk. “Intentamos centrarnos en todas ellas y, en ver el potencial de los niños”.

El éxito de MSA-SA es una gota de agua en el desierto en el sistema educativo del condado “Sí, pero cualquier gota en el desierto marca la diferencia”, añade Keskinturk. “Por eso, a cualquier estudiante que llega a nuestra escuela, queremos guiarlo, descubrir su máximo potencial y sacarle el máximo provecho”.

MSA-Santa Ana es una de las 12 escuelas públicas autónomas gratuitas de la red de Escuelas Públicas Magnolia en los condados de Los Ángeles, Orange y San Diego. En 2025, la Academia de Ciencias Magnolia-Santa Ana experimentó un aumento de casi el 20 % en la matrícula estudiantil.

En 2024, las Escuelas Públicas Magnolia recibieron el Premio Hart Vision a la Equidad y la Innovación de la Asociación de Escuelas Chárter de California. Cada año, muchas de sus escuelas se encuentran entre las mejores a nivel regional y estatal. Juntos, un personal comprometido está creando un camino hacia las áreas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) y ayudando a los estudiantes a alcanzar sus metas de educación superior

“Esta es la primera vez que estudiantes de Santa Ana participan en una competencia global fuera de Estados Unidos”, dijo Keskinturk. “Como hijos de inmigrantes, estos talentosos estudiantes representan la promesa de nuestro país. Son increíblemente inteligentes, dedicados y obtuvieron excelentes calificaciones en matemáticas y otras materias. Estamos orgullosos de ellos”.

Bengisu Yilmaz, una adolescente de 17 años que cursa el penúltimo año de preparatoria y quiere ser pediatra de nivel avanzado en el futuro.

“Los niños son el futuro de nuestra sociedad, así que es importante cuidar su salud”, dijo

Manifestó que estaba motivada para competir en Alemania: “Me desafié a mí misma. Viniendo de Santa Ana, estábamos en Europa, en Alemania, así que era un entorno muy diferente, pero aun así perseveramos como equipo”.

Ella quiere lograr sus metas, tomando clases de nivel avanzado y desafiarse a sí misma, especialmente en situaciones con tiempo limitado para las tareas y el estudio.

“Se empieza por eso, sacar buenas notas en la preparatoria y luego perseguir tus metas profesionales tomando caminos avanzados, para que con suerte te lleven a la meta”, subrayó.

Durante la Olimpiada Alemana, los estudiantes compitieron individualmente y con otros países. Las actividades académicas incluyeron exámenes de matemáticas, desafíos matemáticos, desafíos de acertijos y competencias matemáticas entre países.

Los estudiantes que participen en los desafíos en inglés o español presentaron ensayos escritos, compitieron en concursos de ortografía y desafíos de desempeño.

Experiencia inolvidable

Para los padres inmigrantes, ver a sus hijos participar en una competencia global en otro continente genera una dualidad de sentimientos: la euforia de las oportunidades y, al mismo tiempo, el temor a no poder viajar con ellos, apoyarlos y celebrar sus logros.

“Mi hija empezó a participar en competencias escolares en segundo grado” comentó A.V., un padre inmigrante de MSA-SA. “Estoy impresionado porque que haya alcanzado este nivel de competencia a tan temprana edad es… increíble. No puedo acompañarla en este viaje, pero estoy muy contento de que la escuela ofrezca estos programas, especialmente para nuestra comunidad latina. Nuestros hijos tienen un gran potencial y estoy muy agradecido con la escuela”, agregó el padre.

Sentados alrededor de una mesa, cerca de la oficina del director Steven Keskinturk, seis estudiantes describieron su experiencia competitiva en Alemania.

“Si nos esforzamos lo suficiente podríamos lograr muchas cosas.”, dijo Roselyn Rodríguez.

“Competí en matemáticas e inglés. Gané bronce y plata”, expresó Eivin Kavilara. “Quería ganar el oro en inglés porque hablo inglés con fluidez”.

“De grande, quiero ser diseñadora de juguetes impresos en 3D”, manifestó Eivin Kavilara.

“Yo gané plata en matemáticas”, comentó la niña Eshaan Sing Sahota. “Lo que aprendí de este viaje a Alemania es nunca darse por vencido”.

“Me gusta competir en eventos nacionales e internacionales”, dijo Roselyn Rodríguez. “Todos quedamos al menos en segundo o tercer lugar”.

“Trabajamos duro y con mucha dedicación”, dijo Maheer Tomi Bamidele, un estudiante del sexto grado. “Llevo compitiendo en matemáticas desde tercer grado en Magnolia”.

“Gané bronce en matemáticas y plata en inglés”, destaco Eivin Kavilara. “Me hubiera gustado ganar el oro”.

“El apoyo de mis padres fue fundamental. Creo que son muy valiosos en mi camino”, destacó Jonás Saavedra Olea.

Mientras, para Yuu Skylie Tsurumi, la competencia “fue fácil”.

“Me encantan las matemáticas porque me suponen un verdadero reto, y siempre han sido mi asignatura favorita”, dijo Tsurumi, una estudiante de sexto grado de 12 años y participante de la competencia. ” Me pareció muy emocionante representar a mi país”.

