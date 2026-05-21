Rubio advierte que Raúl Castro sería fugitivo si evade cargos por derribo de avionetas

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, aseguró que si Raúl Castro no comparece ante la justicia estadounidense, podría ser considerado oficialmente un fugitivo.

“No voy a hablar sobre cómo lo traeremos aquí, ni sobre si estamos intentando traerlo”, declaró Rubio ante periodistas en Florida. Sin embargo, dejó claro que la administración estadounidense mantendrá la presión sobre La Habana.

“Si Castro no acude por su propia voluntad, se convertirá en un fugitivo de la justicia estadounidense”, afirmó el funcionario.

Las declaraciones ocurrieron en medio de un nuevo aumento de tensiones entre Washington y La Habana, marcado por sanciones económicas más severas y presiones diplomáticas impulsadas por la administración de Donald Trump.

Rubio también reconoció que Estados Unidos ha mantenido contactos con funcionarios cubanos, aunque expresó poco optimismo sobre la posibilidad de alcanzar una salida diplomática.

“La preferencia del presidente es siempre un acuerdo negociado y pacífico. Pero, para serles franco, la probabilidad de que eso ocurra no es alta”, señaló.

Cuba rechaza acusaciones de Washington

Tras conocerse la acusación, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel reaccionó mediante un mensaje publicado en X, donde rechazó la decisión del Departamento de Justicia (DOJ).

Mientras tanto, la tensión bilateral continúa creciendo. Desde enero, Washington ha endurecido las sanciones contra sectores estratégicos de Cuba, incluyendo energía, minería y defensa, además de incrementar las restricciones relacionadas con el suministro de combustible hacia la isla.

Las medidas llegan en medio de una profunda crisis económica y social en Cuba, marcada por apagones, escasez de combustible y falta de alimentos.

Trump aumenta presión sobre La Habana

El presidente Donald Trump también elevó el tono contra el gobierno cubano en recientes declaraciones, donde aseguró que Estados Unidos puede hacer “lo que quiera” con la isla.

“Es una nación en decadencia. Se está desmoronando. No tienen petróleo, no tienen dinero”, declaró Trump ante medios estadounidenses.

Por su parte, Rubio insistió en que la política de Washington no busca una “construcción nacional”, sino responder a intereses de seguridad nacional.

“Su sistema no funciona”, afirmó el secretario de Estado. “No se puede arreglar con el actual sistema político vigente”.

La información fue retomada de declaraciones públicas del Departamento de Justicia de Estados Unidos, así como de declaraciones de Marco Rubio y Donald Trump difundidas por medios estadounidenses e internacionales.

EE.UU. endurece postura contra Cuba

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra el expresidente cubano Raúl Castro por su presunta participación en el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996, un hecho que dejó cuatro muertos, entre ellos tres ciudadanos estadounidenses.

La acusación representa uno de los movimientos más agresivos de Washington contra la cúpula política cubana en décadas y reaviva un conflicto histórico entre ambos países que se ha prolongado por casi 70 años.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Castro —quien en aquel momento era ministro de Defensa de Cuba— enfrenta cargos por conspiración para asesinar ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y asesinato.

Sigue leyendo: