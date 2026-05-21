Santos Laguna anuncia a Renato Paiva como su nuevo entrenador

Santos Laguna confirmó este martes la contratación del entrenador portugués Renato Paiva como nuevo director técnico para el torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

La llegada del estratega europeo forma parte de una profunda reestructuración deportiva en el club lagunero, que busca dejar atrás una de sus peores temporadas recientes tras finalizar en el último lugar del Clausura 2026.

Santos Laguna oficializa la llegada de Renato Paiva

A través de un comunicado, Santos Laguna explicó las razones detrás de la contratación del entrenador portugués.

“La incorporación de Renato Manuel Alves Paiva forma parte de la reestructura deportiva que vive la institución, que está enfocada en impulsar un cambio que permita fortalecer su metodología de trabajo y potenciar el rendimiento deportivo“.

Comienza una nueva etapa para los Guerreros. 🇳🇬⚔️



Damos la bienvenida a Renato Paiva, estratega con experiencia en México y a nivel internacional, y una visión enfocada en el desarrollo, la intensidad y la competitividad. 🫡💪



¡Bienvenido a la Comarca, Profe!… pic.twitter.com/pY6Tp8N24K — Club Santos (@ClubSantos) May 19, 2026

Renato Paiva llega con experiencia internacional y conocimiento del fútbol mexicano, factores que fueron determinantes para asumir el nuevo proyecto de Santos Laguna.

Renato Paiva ya conoce la Liga MX

El técnico portugués, de 56 años, ya dirigió anteriormente en el fútbol mexicano con clubes como León y Toluca.

Además, construyó gran parte de su carrera en América Latina tras iniciar su trayectoria en el Benfica B de Portugal.

Entre sus experiencias más destacadas aparece su paso por Independiente del Valle de Ecuador, donde consiguió un campeonato, además de dirigir en Brasil a Esporte Clube Bahia, Botafogo de Futebol e Regatas y Fortaleza Esporte Clube.

El gran reto: levantar a Santos tras un Clausura para el olvido

La principal misión de Renato Paiva será devolver la competitividad a Santos Laguna luego de un Clausura 2026 marcado por los malos resultados.

El equipo terminó en el fondo de la clasificación con apenas 12 puntos, en una campaña donde ni Francisco Rodríguez ni Omar Tapia lograron sacar al club de la crisis deportiva.

La directiva espera que el estilo de trabajo y la experiencia internacional de Paiva permitan recuperar el protagonismo del conjunto lagunero en la Liga MX.

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