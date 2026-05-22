El Pentágono publica nuevo lote de archivos con más de 40 videos sobre ovnis

Como parte del compromiso asumido por el presidente Donald Trump de publicar los archivos relacionados a investigaciones donde se aborda el tema de los Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP), término ahora utilizado para referirse a los ovnis, el Pentágono compartió un segundo lote de expedientes donde se incluyen más de 40 videos sobre el controversial tema.

Aunque existía gran expectación por conocer la información ofrecida por el gobierno, el contenido de los primeros 160 archivos publicados el 8 de mayo resultó decepcionante, pues la mayor parte corresponde a casos sin resolver, es decir, situaciones en donde el gobierno estadounidense no pudo determinar de manera definitiva la naturaleza de los fenómenos observados.

Sin embargo, a través de un comunicado emitido por el Departamento de Defensa, se destacó la iniciativa de poner alcance de la ciudadanía una información que administraciones anteriores inexplicablemente se negaban a hacerlo.

“El pueblo estadounidense ahora puede acceder instantáneamente a los archivos desclasificados del gobierno federal sobre fenómenos aéreos no identificados (UAP). Los videos, fotos y documentos originales más recientes sobre UAP de todo el gobierno de Estados Unidos se encuentran en un solo lugar, sin necesidad de autorización”, indica parte de la misiva.

En el Pentágono se lleva a cabo un análisis de millones de documentos relacionados con Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP). (Crédito: Kevin Wolf / AP)

En esta nueva liberación de documentos y material audiovisual, destacan más de 40 videos solicitados por legisladores y dos de ellos en particular sobresalen del resto.

El primero se entregó a petición de los republicanos Anna Paulina Luna, representante por Florida; y Matt Gaetz, exrepresentante por la misma entidad.

Se trata de imágenes de un sensor infrarrojo surgido de un objeto extraño, al cual previamente la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios identificó como un globo de iluminación comercial.

Con respecto al segundo video, exhibe a un UAP derribado después del avistamiento de un globo espía chino surcando el espacio aéreo estadounidense muy cerca del lago Hurón en la frontera canadiense.

La promesa del gobierno es que todos los archivos serán publicados de forma gradual en war.gov/UFO, pero la tarea luce titánica, pues el Departamento de Defensa presuntamente todavía se encuentra en proceso de revisión de “decenas de millones de documentos”.

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