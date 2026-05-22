Marichelo Puente desmiente reconciliación con Jorge D’Alessio

Marichelo Puente reapareció en redes sociales con un importante mensaje en el que aclaró cuál es el estado de su relación con su expareja, el cantante Jorge D’Alessio. ¿El motivo? La conmovedora dedicatoria que el hijo de la ‘Leona Dormida’ lanzó el pasado 21 de mayo, fecha en la que celebrarían su 15° aniversario de bodas.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la empresaria mexicana desmintió las versiones que apuntan a una segunda oportunidad en su relación de pareja.

“Muy buenos días. Después de mucho tiempo de no aparecerme por aquí para platicar con ustedes, hoy es necesario hacerlo porque tengo el teléfono invadido. Les aclaro, Jorge y yo no regresamos”, sentenció la famosa.

Aunque su historia de amor como pareja llegó a su fin, Marichelo Puente tiene claro que el bienestar y felicidad de Jorge D’Alessio se verá reflejado en sus hijos, por lo que se siempre buscará apoyarlo.

“Yo llevo todo este tiempo sanando, curando mi corazón, curando mis heridas, tratando de llegar a mi centro y sobre todo pensando en mis hijos y en lo que es mejor para ellos”, continuó.

Sobre el mensaje en el que el intérprete de “Your Love” dejó saber sobre su convivencia en la fecha que marcaría su aniversario de bodas número 15, la famosa aclaró: “Aparte de terapias y demás, conocí una persona maravillosa que se llama Antonetti, que me ha ayudado una infinidad. Y yo le pedí a Jorge que hoy, en la fecha que sería nuestro aniversario, que por favor viniera, porque creo que todas las mujeres tenemos que pensar igual“.

En este sentido, aceptó que hará todo lo posible por garantizar un espacio seguro para la crianza de sus hijos en común: “No puedes decir que quieres que tus hijos estén bien si el papá de tus hijos no lo está (…) Como para mí lo más importante son mis hijos y voy a luchar hasta el final porque ellos estén bien siempre, quiero que su papá también esté bien”, finalizó.

¿Qué mensaje le dedicó Jorge D’Alessio a Marichelo Puente?

Fue durante las primeras horas del pasado 21 de mayo cuando el vocalista de Matute sorprendió a los internautas con unas conmovedoras palabras a la madre de sus hijos, dando pistas sobre lo que parecía una posible reconciliación.

“Hoy he decidido renacer, hoy, el día que cumplimos 15 años de casados, hoy vengo a constelar por primera vez, de hecho, quien me trajo fue ella y está aquí conmigo. Gracias Mariche el amor es para siempre, de tu mano“, escribió el famoso desde sus historias de Instagram.

Junto al mensaje, Jorge D’Alessio colocó una fotografía que parece haber sido tomada desde una cabaña, en medio de un paisaje cargado de pinos. Con sus declaraciones, el cantante dejó abierta la puerta a las especulaciones de reencuentro con su aún esposa.

Sin embargo, la hermana de Anahí pronto frenó los señalamientos y reafirmó que su única intención con esta actividad es de mantener una convivencia sana con el artista por el bienestar de sus hijos.

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