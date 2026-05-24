Checo Pérez abandona su primera carrera desde su regreso a la F1

La participación de Sergio “Checo” Pérez en el Gran Premio de Canadá terminó antes de tiempo este domingo. El piloto mexicano de Cadillac sufrió una falla mecánica que lo obligó a retirarse en la vuelta 43 del circuito Gilles Villeneuve de Montreal, en lo que representó su primer abandono desde que volvió a la Fórmula 1 con la escudería estadounidense.

El tapatío había iniciado la competencia desde la vigésima posición y logró avanzar varios puestos durante la carrera. Al momento de abandonar, ocupaba el lugar 14 y mantenía una disputa directa con el Haas de Esteban Ocon, en medio de una estrategia basada en neumáticos blandos para el tramo final de la prueba.

La carrera estaba siendo liderada por el italiano Andrea Kimi Antonelli, piloto de Mercedes y actual líder del campeonato mundial. Pérez intentaba acercarse a la zona media de la clasificación después de una remontada progresiva que lo llevó hasta el puesto 15 tras la largada.

La situación cambió de forma repentina cuando la suspensión delantera derecha de su Cadillac sufrió una rotura mientras se aproximaba a la entrada de boxes. El desperfecto desestabilizó el monoplaza y obligó al mexicano a dirigirse lentamente hacia el área de su equipo, donde terminó su carrera de manera definitiva.

Al bajarse del auto, Pérez mostró señales de frustración al observar el daño en el neumático delantero derecho, completamente fuera de su posición habitual. Cadillac informó posteriormente que no tenía una explicación inmediata sobre el origen del problema y que iniciaría una investigación para determinar las causas de la falla mecánica.

Una carrera accidentada en Montreal

El abandono del mexicano fue uno de varios incidentes registrados durante un fin de semana complicado en Canadá. También quedaron fuera de competencia Lando Norris, de McLaren; Arvid Lindblad, de Racing Bulls; Alex Albon, de Williams; y Fernando Alonso, de Aston Martin.

Para Pérez, el retiro significó cortar la racha de carreras completadas desde su debut con Cadillac esta temporada. Su compañero de equipo, Valtteri Bottas, había sufrido su único abandono del año en el Gran Premio de Australia.

El fin de semana ya había mostrado señales de dificultad desde las prácticas libres. En el único entrenamiento disputado antes del formato sprint, Checo marcó el vigésimo primer mejor tiempo, a cuatro segundos y medio de Antonelli, quien encabezó la sesión con Mercedes.

La práctica estuvo marcada por múltiples interrupciones. Liam Lawson provocó una bandera roja tras detenerse en pista, mientras que Alex Albon chocó contra el muro entre las curvas seis y siete. Más adelante, Esteban Ocon también generó otra neutralización luego de perder el control de su Haas y romper el alerón delantero.

Fernando Alonso terminó décimo en esa sesión y Carlos Sainz finalizó decimoquinto. El argentino Franco Colapinto no pudo registrar tiempo debido a problemas en el acelerador de su Alpine, situación que lo mantuvo en el garaje durante el resto del ensayo.

Antonelli dominó la actividad por delante de George Russell y de los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc, en una jornada marcada por los incidentes y los problemas mecánicos en el trazado canadiense.

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