Rinden sentido homenaje a Kyle Busch en las 500 Millas de Indianápolis

El mundo del automovilismo vivió un momento de profunda emoción durante las 500 Millas de Indianápolis, donde la IndyCar rindió un homenaje especial a Kyle Busch, leyenda de la NASCAR que falleció el pasado jueves 21 de mayo a los 41 años de edad.

Desde las primeras actividades en el Indianapolis Motor Speedway, pilotos, equipos y aficionados recordaron al multicampeón estadounidense, considerado una de las figuras más influyentes en las carreras de stock cars en Estados Unidos.

La noticia de la muerte de Kyle Busch impactó a toda la industria del deporte motor, especialmente por tratarse de una pérdida repentina derivada de una neumonía grave que evolucionó a sepsis, según informó su familia.

In loving memory of Kyle Busch. pic.twitter.com/UvcB5C0oMn — NASCAR (@NASCAR) May 24, 2026

Dale Coyne Racing homenajeó a Kyle Busch en la Indy 500

Uno de los tributos más significativos ocurrió antes del arranque oficial de las 500 Millas de Indianápolis. El equipo Dale Coyne Racing modificó la tipografía del auto número 18 de Romain Grosjean para replicar el estilo que utilizó Kyle Busch durante su exitosa etapa con Joe Gibbs Racing en la NASCAR.

El gesto emocionó tanto a los asistentes como a los seguidores del automovilismo, quienes reconocieron inmediatamente el homenaje al piloto que consiguió dos campeonatos de la NASCAR Cup Series y dos triunfos en la Brickyard 400.

Además, durante la ceremonia inaugural también se mencionó a Busch en la oración de apertura, mientras que en la vuelta 18 los oficiales iluminaron el marcador vertical junto a pits con el nombre del piloto y los años “1985-2026”.

A tribute to Kyle Busch on Lap 18 of the Indy 500. pic.twitter.com/ZTYE0kzOgJ — INDYCAR on FOX (@IndyCarOnFOX) May 24, 2026

Kyle Busch estuvo presente en el corazón del automovilismo

Aunque la atención estaba centrada en la carrera más importante de la temporada de IndyCar, la figura de Kyle Busch permaneció muy presente entre pilotos y equipos durante toda la jornada.

Busch dejó un legado gigantesco dentro de la NASCAR, donde acumuló 234 victorias entre las tres series nacionales, cifra que lo convirtió en el piloto más ganador en la era moderna de la categoría.

La noticia golpeó especialmente a quienes compartieron pista con él o convivieron dentro del paddock estadounidense.

“Es desesperadamente triste. También es una de esas cosas en las que intentas no pensar en ello ni dejar que te afecte porque tienes tanto que hacer que no puedes permitirte ponerte emocional”, comentó Katherine Legge.

“Pero, sinceramente, las carreras han perdido a uno de los mejores pilotos, en mi opinión, de todos los tiempos. Si miras hacia atrás en la historia y simplemente… era una leyenda”.

Josef Newgarden y otros pilotos reaccionaron a la muerte de Kyle Busch

El fallecimiento de Kyle Busch también provocó reacciones entre figuras importantes de la IndyCar, incluyendo al dos veces ganador de las 500 Millas de Indianápolis, Josef Newgarden.

“¿Cómo no estar en shock por la situación?”, manifestó el piloto estadounidense.

“Creo que esto pone en perspectiva lo frágil que es la vida. Simplemente no lo sabes. Me hace pensar en sus hijos, para serte sincero. Dios, me siento fatal por… ahora tengo dos hijos varones. Eso es lo que me rompe el corazón”.

Las palabras de Newgarden reflejaron el sentimiento generalizado dentro del paddock, donde el ambiente estuvo marcado por el respeto y la tristeza durante todo el fin de semana.

El legado de Kyle Busch seguirá presente en NASCAR y el automovilismo

La muerte de Kyle Busch deja un enorme vacío en el automovilismo norteamericano. Su agresividad al volante, personalidad competitiva y capacidad para ganar en cualquier circuito lo convirtieron en uno de los pilotos más reconocidos de las últimas décadas.

Más allá de sus títulos y récords, Busch fue admirado por generaciones de aficionados que crecieron viendo sus actuaciones en la NASCAR Cup Series, la Xfinity Series y la Truck Series.

El homenaje realizado en las 500 Millas de Indianápolis confirmó el respeto que el automovilismo internacional sentía por una figura que marcó una época dentro de las pistas estadounidenses.

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