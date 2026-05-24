Horóscopo de hoy de Nana Calistar 24 de mayo de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario
LEO
Ya bájale dos rayitas a eso de vivir en las nubes y hacerte películas donde todo mundo te ama, te busca y te necesita, porque aunque sí traes brillo y presencia hasta pa regalar, también hay días en que te haces bien loco o loca con responsabilidades que ya deberías haber resuelto desde hace tiempo. Este 24 de mayo del 2026 te va a caer el veinte de muchas cosas y vas a comenzar a ver quién sí está contigo por cariño y quién nomás por interés, por conveniencia o porque piensa que le vas a resolver la vida. Tú eres de corazón noble, pero cuando te hartas sacas un carácter que ni el diablo en viernes santo aguanta, así que cuidado con explotar por cualquier tontería porque andarás muy sensible y cualquier comentario mal acomodado te va a prender como cerillo.
En cuestiones familiares necesitas dejar de querer controlar todo. Hay situaciones que no dependen de ti y aunque quieras arreglarle la vida hasta al perro de la casa, cada quien tiene que aprender por su cuenta. Se vienen días de reuniones, chismes familiares y uno que otro comentario que te hará encabronar, pero no caigas en provocaciones. Hay gente que disfruta verte reaccionar porque saben que cuando explotas dices verdades bien filosas. Mejor respira, cuenta hasta diez y recuerda que el silencio a veces humilla más que una mentada de madre bien acomodada.
En el dinero vienen movimientos importantes. Se marca un ingreso extra o una oportunidad para iniciar algo por tu cuenta. Puede ser venta, negocio, proyecto o hasta una idea que traías guardada y que por miedo no habías querido arrancar. Ya deja de esperar el momento perfecto porque ese nunca llega. Si sigues dudando de ti, alguien más te va a ganar la idea y después andarás tragando coraje. Hay mucha energía buena para crecer económicamente, pero necesitas dejar la flojera y ponerte las pilas porque los sueños no se cumplen nomás por andar manifestando con velitas y agua con azúcar.
En el amor vienes arrastrando decepciones que todavía te hacen desconfiar. Aunque pongas cara de “ya lo superé”, hay heridas que todavía te pican cuando recuerdas ciertas traiciones. Sin embargo, se acerca una persona que poco a poco va a mover algo dentro de ti. Podría comenzar como amistad, con pláticas simples o miraditas inocentes, pero terminará despertándote emociones que ya creías enterradas. No corras ni quieras controlar todo desde el inicio. Aprende a disfrutar el proceso y deja que las cosas fluyan, porque cuando te obsesionas o quieres poner etiquetas demasiado rápido, terminas arruinando lo bonito.
También vienen cambios muy fuertes en tu manera de pensar. Vas a comenzar a soltar cargas, culpas y personas que ya nomás estaban ocupando espacio en tu vida. Y qué bueno, porque ya era hora de dejar atrás tanta chingadera emocional que te tenía estancado o estancada. Hay un renacimiento bien perro para ti en estas semanas, pero depende mucho de que dejes de mendigar atención donde apenas y te dan migajas.
Cuida mucho golpes, caídas o accidentes porque andarás medio distraído o distraída. No quieras hacer veinte cosas al mismo tiempo porque ahí es donde vienen los fregadazos. También aguas con dolores en huesos, espalda o piernas. Descansa más y no te desveles tanto pensando en problemas que todavía ni pasan.
Tu suerte estará muy fuerte en números terminación 5, 6 y 9. El color blanco te ayudará a traer paz, claridad y protección contra gente envidiosa que últimamente te ha traído atravesado o atravesada. Y sí, aunque sonrías mucho, hay personas que no soportan verte avanzar, pero tú sigue brillando que naciste para destacar, aunque a muchos les arda.
VIRGO
Este 24 de mayo del 2026 vienes arrastrando muchas cosas en la cabeza y aunque aparentas tranquilidad y control, por dentro traes un revolvedero emocional que ni tú mismo o misma sabes cómo acomodar. Ya es momento de que dejes de cargar problemas ajenos como si fueras psicólogo gratuito del barrio, porque mientras andas resolviéndole la vida a medio mundo, la tuya se está quedando abandonada. Tú eres de las personas que siempre quiere quedar bien con todos, pero últimamente la vida te está enseñando que no importa cuánto hagas por cierta gente, hay personas malagradecidas que aun dándoles todo te terminan mordiendo la mano. Y sí, te vas a enterar de chismes, críticas y comentarios de personas que se decían tus amistades y que ahora nomás andan ladrando porque les cala que sigas avanzando.
No te pongas triste ni te rebajes a pelear con gente corriente. Recuerda que quien habla mucho de ti es porque no puede superar que tú sí tienes algo que ellos jamás tendrán: autenticidad. Tú sigue enfocado o enfocada en tus metas y deja que el karma haga lo suyo, porque créeme que a cada marrano le llega su diciembre y a más de uno le va a caer la boca completita por andar de venenoso.
En cuestiones del amor traes un desorden tremendo. Andas confundiendo calentura con amor y luego terminas más vacío o vacía que refri de estudiante. Los amores de una noche seguirán apareciendo, pero ya deberías entender que no todo lo que te mueve el tapete vale la pena. Hay personas que solo llegan a quitarte energía, tiempo y hasta estabilidad emocional. Y sí, uno también tiene necesidades, pero no andes regalando sentimientos ni cuerpecito a cualquiera que te hable bonito y te diga dos o tres palabras tiernas porque luego terminas clavándote con gente que ni responsabilidad afectiva conoce.
Hay alguien de tu pasado que todavía piensa en ti y podría buscarte nuevamente. El problema es que tú sabes perfectamente que esa historia ya dio todo lo que tenía que dar, pero como eres terco o terca, a veces te gusta rascarle donde ya estaba cicatrizando. Aprende a cerrar ciclos de verdad y deja de idealizar personas que ni hicieron tanto por ti. El amor bonito llegará, pero primero necesitas dejar de vivir comparando a todo mundo con lo que te lastimó antes.
En cuestiones económicas vienen oportunidades bastante buenas, pero también mucha envidia alrededor. Hay personas que están observando tus movimientos más de lo que imaginas y podrían intentar copiar ideas o incluso meterte el pie. No cuentes todos tus planes ni publiques cada paso que das porque no toda la gente que te aplaude quiere verte triunfar. A veces el enemigo trae sonrisa y hasta te dice “amigo” o “amiga”. Ponte más vivo o viva y aprende a guardar silencio hasta que las cosas estén concretadas.
Tu carácter estará medio explosivo estos días y podrías terminar diciendo cosas hirientes sin darte cuenta. Mucho cuidado con pleitos familiares o discusiones con amistades importantes porque andarás con la lengua más rápida que el pensamiento. Respira antes de contestar y no tomes decisiones enojado o enojada porque luego el arrepentimiento pega fuerte. Hay alguien muy importante para ti que necesita más atención y cariño, pero entre tus ocupaciones y tu orgullo has estado alejándote.
También es importante que cuides tu alimentación porque podrías subir de peso rapidísimo si sigues tragando ansiedad, corajes y desvelos. Tu cuerpo ya te anda mandando señales y tú haciéndote menso o mensa como si nada pasara. Muévete más, toma agua y deja de desquitar tus frustraciones con la comida porque luego andas chillando cuando el pantalón ya no cierra.
Tus números de la suerte son el 9, 3 y 0. Tu color será el amarillo, que te ayudará a atraer claridad, suerte y buenas vibras. Y recuerda: no todos merecen acceso a tu corazón ni a tu energía. Aprende a seleccionar mejor a la gente que se sienta en tu mesa, porque últimamente has dejado entrar puro hambreado emocional.
LIBRA
Este 24 de mayo del 2026 traes la lengua más filosa que cuchillo de carnicería y si no aprendes a medir lo que dices podrías terminar metiéndote en problemas gratuitos. Tú sabes muchas cosas, escuchas más de lo que aparentas y cuando te guardas corajes se te van acumulando como trastes sucios después de fiesta familiar. El detalle es que últimamente andas soltando indirectas y comentarios nomás porque sí, y aunque algunos se lo merecen, no siempre es el momento correcto. Aprende a jugar inteligente, porque cuando hablas desde el enojo terminas enseñando tus cartas y después ya no hay manera de sorprender a nadie. Tú tranquilo o tranquila, que la vida sola acomoda a cada lengua larga en su lugar.
En el amor vienes atravesando una etapa rara. Si tienes pareja, las cosas podrían ponerse tensas por malos entendidos, celos, reclamos o situaciones que ninguno de los dos ha querido hablar de frente. Tú eres bien bueno para aparentar que todo está bien mientras por dentro ya hiciste una telenovela completa. Ya deja de tragarte las cosas. Habla claro, pero sin herir. Y sobre todo, no tomes decisiones importantes cuando estés enojado o enojada porque después terminas arrepintiéndote y queriendo regresar como si nada hubiera pasado. Hay posibilidades de reconciliación y arreglo, pero se necesita orgullo menos inflado y más comunicación.
Si estás soltero o soltera, viene una energía muy intensa con una persona que podría aparecer de manera inesperada. Puede comenzar como amistad o simple coqueteo, pero poco a poco te moverá emociones que ya tenías dormidas. El problema aquí es que tú luego idealizas demasiado rápido y te haces castillos en el aire con alguien que apenas y te mandó un “buenos días”. Ve despacio y deja que las cosas se acomoden solas. No quieras correr antes de caminar porque después terminas desilusionándote bien feo.
En cuestiones económicas se marca una etapa de cuidado. No es momento de gastar a lo loco ni de querer aparentar lo que no tienes. Últimamente traes la mala costumbre de comprar cosas nomás por verte bien o darte gustitos innecesarios y luego andas viendo cómo estirar la quincena. Viene una rachita complicada económicamente, así que ponte vivo o viva y administra mejor tu dinero. También ten cuidado con préstamos, firmas o trámites importantes porque podrías cometer errores por andar distraído o distraída. Lo que no sea urgente, mejor déjalo para después.
Hay mucha carga energética encima de ti y aunque te hagas el fuerte, sí has venido absorbiendo malas vibras, envidias y hasta salaciones de gente que te tiene atravesado o atravesada. Una limpia con huevo, limón y tantita fe no te caería nada mal porque traes el cuerpo pesado y el ánimo medio drenado. Últimamente duermes pero no descansas, y eso se debe a toda la tensión emocional que has venido acumulando.
Se marca un viaje o la posibilidad de planear una salida que te va a ayudar muchísimo a despejar la mente. Tú necesitas movimiento, cambiar de ambiente y dejar de encerrarte tanto en pensamientos negativos. Eres de los signos que más disfrutan descubrir lugares, personas y experiencias nuevas, así que no desaproveches esa oportunidad porque podría ayudarte hasta a reencontrarte contigo mismo o misma.
Una amistad cercana tendrá problemas amorosos y buscará tu consejo. Escucha, apoya, pero tampoco cargues problemas que no te corresponden porque luego terminas más estresado tú que la persona afectada. También vienen chismes fuertes que te dejarán con el ojo cuadrado, pero cuidado con repetirlos porque después el problema te puede salpicar.
Tus números de la suerte son el 1, 2 y 7. Tu color será el morado, que te ayudará a protegerte de malas energías y aclarar tus pensamientos. Y recuerda: no todo merece tu reacción, hay batallas que se ganan simplemente dejando que la gente se ahogue solita en su veneno.
ESCORPIÓN
Este 24 de mayo del 2026 te va a caer un golpe de realidad que, aunque incómodo, necesitabas desde hace tiempo. Has pasado meses pensando más en resolverle la vida a otras personas que en arreglar tu propio desmadre emocional. Tú siempre andas al pendiente de todo mundo, cargando problemas ajenos y dando consejos como si fueras terapeuta de colonia, pero cuando se trata de ti, ahí sí te haces menso o mensa y escondes lo que sientes hasta que explotas peor que olla exprés. Ya estuvo bueno de hacerte el fuerte. También necesitas descansar, sanar y pensar en lo que realmente quieres para tu vida.
Vienen días importantes en los que comenzarás a cuestionarte muchas cosas. Te vas a dar cuenta de que has dejado sueños olvidados por andar complaciendo a gente que ni siquiera hace el mismo esfuerzo por ti. Y sí, duele aceptarlo, pero hay personas que se acostumbraron tanto a recibir de ti que jamás se preocuparon por preguntarte cómo estabas tú. Este es un ciclo para despertar y empezar a poner límites, porque si sigues entregando todo sin medida, terminarás vacío o vacía y con el corazón más cansado que nunca.
En cuestiones amorosas hay una energía muy intensa. Si tienes pareja, necesitas dejar de esperar que la otra persona adivine lo que sientes. Últimamente has guardado silencios, molestias y decepciones que poco a poco han ido levantando una pared entre ustedes. Tú eres bien intenso o intensa y cuando amas, amas con todo, pero también te vuelves exigente y quieres recibir exactamente lo mismo que das. El problema aparece cuando das demasiado sin que te lo pidan y después te frustras porque no recibes igual. Aprende a equilibrar las cosas y deja de cargar tú solo o sola con la relación.
Si estás soltero o soltera, alguien de tu pasado volverá a rondarte la cabeza. Puede aparecer mediante mensaje, llamada o hasta en sueños. Y hablando de sueños, pon mucha atención porque andarás con el sexto sentido bien desarrollado. Vas a tener presentimientos muy fuertes y varios terminarán haciéndose realidad. Tus sueños te darán respuestas que llevabas tiempo buscando, así que no ignores esas señales ni esas corazonadas que últimamente no te dejan en paz.
Hay una verdad sobre una persona importante que saldrá a la luz. Algo que tú sospechabas desde hace tiempo finalmente se confirmará y aunque al principio te va a doler o decepcionar, después entenderás que era necesario abrir los ojos. No te vengues ni busques hacer escándalo. La vida solita acomoda cuentas y a quien obra mal tarde o temprano le cae su factura completita.
En lo económico vienen oportunidades buenas, pero necesitarás actuar con más disciplina. Traes muchos sueños y metas, pero a veces te gana la flojera o el miedo a fracasar. Este es el momento perfecto para iniciar ese proyecto, negocio o idea que llevas meses posponiendo. No esperes aprobación de nadie porque la única persona que necesita creer en ti eres tú. Se marcan avances importantes en cuestiones laborales y podrías recibir noticias favorables relacionadas con dinero o crecimiento profesional.
También necesitas cuidar mucho tu energía emocional. Has cargado resentimientos, culpas y heridas del pasado que no te dejan avanzar. Buscar a alguien para cerrar un ciclo podría ayudarte muchísimo, pero hazlo desde la paz y no desde el orgullo o las ganas de reclamar. A veces perdonar no significa justificar, significa liberarte de algo que ya no merece seguir viviendo dentro de ti.
Tus números de la suerte son el 5, 8 y 0. Tu color será el negro, que te dará fuerza, protección y seguridad para enfrentar lo que venga. Y recuerda algo muy importante: quien realmente te quiere no te confunde, no te usa y no te deja sintiéndote insuficiente. Aprende a elegir mejor a quién le entregas el corazón porque no toda la gente merece entrar hasta el fondo de tu alma.
PISCIS
Este 24 de mayo del 2026 ya deja de hacerte el interesante diciendo que el amor no te importa o que estás mejor solo o sola, porque bien sabes que en las noches te gana la pensadera y hasta te imaginas acostado o acostada viendo series con alguien que sí te quiera bonito y no nomás te busque cuando trae calentura o aburrimiento. Tú eres bien sentimental aunque quieras aparentar que te vale madres todo, y la verdad ya te cansó andar de flor en flor, de rapidín en rapidín y de estar entregando atención a personas que ni saben lo que quieren. Sí te gusta la aventura, pero también ya te empezó a pegar esa necesidad de estabilidad, cariño y alguien que no nomás llegue a vaciarte la pila emocional y desaparecerse como si nada.
Eso sí, tampoco te emociones con la primera persona que te diga dos palabras bonitas porque luego te haces películas completas y terminas decepcionado o decepcionada. Hay alguien que comenzará a acercarse mucho a ti y desde el inicio sentirás una conexión bastante fuerte, pero ve despacio. No quieras entregar todo en la primera cita ni aflojar tan rápido porque luego la gente malagradecida confunde facilidad con falta de valor. Date tu lugar y deja que primero demuestren intenciones reales. Quien quiera algo bien contigo va a quedarse aunque no le des entrada desde el primer día.
En cuestiones de salud aguas con infecciones, malestares hormonales o problemas relacionados con el estrés porque has estado descuidándote muchísimo. También necesitas mejorar tu alimentación porque últimamente traes antojos a todas horas y luego te quejas del peso, pero sigues tragando como si la ansiedad se fuera a quitar con pan dulce y refresco. Ponte las pilas porque cuando te enfocas logras cambios rapidísimo, pero necesitas disciplina y dejar la flojera.
Te vas a enterar de chismes y comentarios bien venenosos sobre ti. Lo peor es que podrían venir de una amistad o de alguien a quien le abriste las puertas de tu vida y hasta tus secretos. Y sí va a doler, porque tú eres de los signos que entrega confianza genuina, pero también ya deberías aprender que no toda sonrisa es sincera. Hay gente que te quiere ver abajo porque no soporta tu manera de levantarte después de cada fregadazo. Tú no les sigas el juego ni te pongas a aclarar cosas con personas que ya decidieron hablar mal de ti. El silencio y tu crecimiento les va a doler más que cualquier pelea.
En el amor andarás confundido o confundida porque se marcan sentimientos fuertes por dos personas al mismo tiempo. Una te da estabilidad y tranquilidad, mientras la otra te mueve el tapete y te prende hasta el alma. Ahí tendrás que aprender a diferenciar entre calentura y sentimientos reales porque podrías terminar metiéndote en un triángulo emocional bastante complicado. No juegues con nadie y tampoco permitas que jueguen contigo.
También viene una oportunidad importante relacionada con dinero o negocio. Puede surgir mediante amistades o una salida inesperada. Se ve movimiento económico favorable, pero necesitas confiar más en tus capacidades y dejar de pensar que no eres suficiente. Tú tienes talento para muchas cosas, pero te saboteas demasiado por miedo al fracaso o porque te importa mucho la opinión ajena.
Cuida muchísimo las salidas con amistades y el alcohol porque andarás muy desatado o desatada y podrías terminar haciendo cosas de las que luego ni te acuerdes. Hay peligro de terminar entregando más de la cuenta a personas desconocidas y después andar sintiéndote vacío o vacía emocionalmente. Aprende a disfrutar sin ponerte en situaciones incómodas.
Se aproxima una persona de piel clara que vendrá a mover muchas emociones en ti y podría hacerte cambiar completamente tu forma de ver el amor. Solo recuerda algo: el universo te escucha mucho más de lo que imaginas, así que cuidado con lo que deseas porque podría cumplirse más rápido de lo esperado.
Tus números de la suerte son el 2, 5 y 8. Tu color será el azul, que te ayudará a traer tranquilidad, claridad emocional y protección contra malas energías. Y ya deja de conformarte con migajas emocionales, porque tú naciste para recibir amor bonito, no puras sobras disfrazadas de cariño.
ACUARIO
Este 24 de mayo del 2026 necesitas entender de una buena vez que ser buena gente no significa dejar que todos te usen de tapete. Tú tienes un corazón enorme y muchas veces ayudas hasta a quien no lo merece, pero luego te andas preguntando por qué terminas cansado o cansada emocionalmente. La respuesta es simple: porque sigues dejando entrar a puro vividor emocional que nomás te busca cuando necesita consejo, dinero, atención o que le levantes el ánimo. Ya deja de salvar gente que ni siquiera haría el intento por salvarte a ti.
Traes una costumbre muy fea de culparte por todo. Si una relación falla, piensas que fue por ti. Si alguien se aleja, crees que hiciste algo mal. Si las cosas no salen como esperabas, te castigas mentalmente peor que maestra de primaria regañando salón completo. Ya bájale a eso porque te estás haciendo daño solito o solita. Hay errores que no te corresponden y cargas culpas que deberían estar sobre los hombros de otras personas. Aprende a perdonarte y deja de vivir atormentado por situaciones que ya pasaron y que no puedes cambiar.
En el amor vienen cambios bastante fuertes. Una persona nueva comenzará a llamar muchísimo tu atención y podría aparecer mediante redes sociales, mensaje inesperado o amistad en común. Al inicio pensarás que nomás es juego o entretenimiento, pero poco a poco la conexión irá creciendo. El problema es que tú siempre esperas que las personas amen igual de intenso, leal y transparente que tú, y cuando no pasa así te decepcionas horrible. Aprende a conocer bien antes de entregar el corazón completo.
Si tienes pareja, se vienen tensiones relacionadas con tiempos, horarios o falta de atención. Tú luego te guardas todo hasta que explotas y ahí sí dices cosas bien hirientes. Habla claro desde ahorita y evita hacer dramas por cosas pequeñas porque podrías convertir un problema sencillo en una guerra mundial emocional. También se marcan celos y desconfianza por malos entendidos. No te hagas historias en la cabeza antes de tiempo.
En lo económico necesitas tener muchísimo cuidado. No es momento de invertir en cosas que no conoces ni de prestar dinero nomás porque te lo pidieron bonito. Hay riesgo de pérdidas, gastos innecesarios o compras impulsivas que después vas a lamentar. Tú eres bien antojado o antojada y cuando algo se te mete por los ojos ya no piensas si lo necesitas o no. Contrólate un poco porque viene un cambio laboral o de horarios que podría desajustarte económicamente durante unas semanas.
También cuida muchísimo tus pertenencias porque se marcan robos, extravíos o pérdidas de objetos importantes. No andes dejando el celular, cartera o llaves donde sea porque andarás medio distraído o distraída. Y hablando de distracciones, deja ya de vivir pensando en escenarios que ni existen. Tú te haces películas completas de cosas que jamás han pasado y luego terminas angustiado o angustiada por situaciones imaginarias.
Una amistad se acercará para pedirte consejo o contarte un chisme bastante fuerte que te dejará con el ojo cuadrado. Escucha, pero no te metas demasiado porque podrías terminar embarrado o embarrada en problemas ajenos. También es tiempo de hacer limpieza en tus amistades. Hay personas que nomás te drenan energía y cada vez que hablas con ellas acabas cansado, de malas o desmotivado. Aprende a soltar gente aunque les tengas cariño.
Este ciclo viene a enseñarte a valorarte más, a poner límites y a entender que no naciste para mendigar atención ni amor. Tú tienes muchísimo para ofrecer, pero necesitas dejar de conformarte con personas mediocres emocionalmente.
Tus números de la suerte son el 1, 2 y 5. Tu color será el verde, que atraerá estabilidad, crecimiento y protección. Y recuerda: quien realmente te quiere no te hace sentir confundido ni insuficiente. El amor bonito da paz, no ansiedad.
CAPRICORNIO
Este 24 de mayo del 2026 andarás medio nostálgico o nostálgica, recordando personas que ya no están contigo, amores que se fueron o situaciones que en su momento te dejaron el corazón bien apachurrado. Y aunque quieras hacerte el fuerte diciendo que ya superaste todo, la verdad es que todavía hay heridas que te siguen picando cuando menos lo esperas. Tú eres de esos signos que aparentan dureza y frialdad, pero por dentro sienten más de lo que demuestran. El problema es que te cuesta muchísimo abrirte emocionalmente y luego las personas terminan pensando que no te importa nada, cuando en realidad nomás no sabes expresar lo que sientes sin sentirte vulnerable.
Ya deja de esconder emociones detrás del orgullo porque eso nomás te está alejando de personas que sí valen la pena. Hay alguien que ha mostrado interés sincero por ti, pero como un día le das entrada y al siguiente te desapareces emocionalmente, terminas confundiendo a quien de verdad quiere acercarse. Ponte de acuerdo contigo mismo o misma porque ni tú entiendes qué quieres a veces. Un día quieres amor bonito, estabilidad y cariño, y al siguiente quieres mandar todo al demonio y encerrarte en tu mundo.
Se ve oportunidad de viaje o salida importante, aunque también una cancelación de último momento que sí te va a sacar coraje porque ya te habías emocionado. No hagas drama ni tomes todo personal. Aprende a fluir un poco más con lo que no puedes controlar porque últimamente te estresas por cosas pequeñas y acabas haciendo tormentas enormes por detalles sin importancia.
En cuestiones económicas vienen oportunidades bastante buenas, pero dependerá completamente de qué tanto te pongas las pilas. Tú tienes capacidad para lograr muchas cosas, pero luego te gana la flojera, el miedo o esa costumbre de pensar demasiado las cosas antes de actuar. Este es un momento muy importante para emprender, crecer o comenzar proyectos nuevos. Hay negocios y propuestas que podrían dejarte ganancias bastante buenas, pero necesitas confiar más en tus capacidades y dejar de esperar que todo caiga del cielo.
También debes aprender a valorarte más. Últimamente has permitido que ciertas personas te hagan sentir menos o que crean que siempre vas a estar disponible aunque te den migajas emocionales. Ya basta de andar de oferta emocional. Tú vales muchísimo más de lo que has permitido que vean. Ponte más vivo o viva y deja de conformarte con personas mediocres que solo te buscan cuando les conviene. Hazte más inteligente emocionalmente, aprende a leer intenciones y deja de caer en los mismos juegos de siempre.
Tu carácter será una de tus mayores armas estos días. Cuando te propones algo, nadie te detiene y eso es algo que muchas personas te envidian. Hay gente alrededor observando tus movimientos, esperando verte caer o equivocarte. No les des ese gusto. Tú sigue avanzando aunque sea lento, pero seguro. Lo importante es que no te detengas.
En el amor vienen lecciones fuertes. Has aprendido muchísimo de traiciones, decepciones y golpes emocionales del pasado, y aunque eso te hizo más desconfiado o desconfiada, también te volvió más fuerte. Ya no eres la misma persona ingenua que daba todo sin pensar. Ahora analizas más y eso está bien, pero tampoco te cierres completamente porque podrías perder oportunidades bonitas por miedo a salir lastimado otra vez.
Cuida mucho tu salud, especialmente problemas respiratorios, alergias o molestias relacionadas con garganta y pecho. También se marcan desvelos y mucho estrés acumulado. Descansa más y deja de cargar preocupaciones ajenas porque bastante tienes con las tuyas.
El karma se hará presente en tu vida, tanto para bien como para mal. Lo que sembraste en meses pasados comenzará a dar frutos, así que si hiciste bien recibirás bendiciones, pero si actuaste desde el ego o lastimaste personas, también vendrán lecciones importantes. La vida siempre acomoda cuentas.
Tus números de la suerte son el 3, 8 y 2. Tu color será el rosa, que te ayudará a sanar emociones, atraer amor bonito y equilibrar tus energías. Y recuerda: quien no sepa valorar tu corazón, que siga su camino. Tú ya no estás para mendigar cariño ni atención de nadie.
SAGITARIO
Este 24 de mayo del 2026 vienes con una energía bien intensa y medio explosiva, así que aguas con reaccionar desde el enojo porque podrías terminar diciendo cosas que después ni sabrás cómo arreglar. Tú eres de carácter fuerte y cuando alguien intenta controlarte o hacerte sentir menos, sacas las uñas rapidito. El problema es que últimamente andas más sensible de lo normal y cualquier actitud rara te prende como cerillo en gasolinera. Necesitas aprender a respirar antes de actuar porque no todo merece pelea ni todas las personas merecen tu desgaste emocional.
En cuestiones amorosas se vienen momentos algo tensos si tienes pareja. Hay celos, inseguridades y hasta discusiones relacionadas con una persona de piel clara que podría meter ruido en tu relación. Tal vez no exista realmente algo grave, pero tú o tu pareja podrían empezar a imaginar cosas donde ni las hay. Hablen claro y no permitan que terceras personas metan veneno donde todavía hay sentimientos. Tú sabes amar bonito, pero también eres bien orgulloso o orgullosa y cuando te sientes herido te cierras horrible.
Si estás soltero o soltera, deja de esperar eternamente a que alguien haga el primer movimiento. Hay una persona que te interesa muchísimo, pero ambos traen más miedo que ganas y así no van a llegar a ningún lado. Atrévete a hablar, invitar o demostrar interés. Y si te rechazan, ni modo, al menos dejarás de perder tiempo imaginando historias que quizás nunca iban a pasar. Tú no naciste para quedarte sentado viendo cómo la vida pasa enfrente de ti.
En lo económico vienen oportunidades bastante buenas relacionadas con un negocio o proyecto que has tenido en mente desde hace tiempo. Ya deja de darle tantas vueltas y ponte a trabajar en eso porque tienes muchísima capacidad para generar dinero cuando realmente te enfocas. Estás entrando en una etapa muy fuerte de crecimiento personal y económico, pero necesitas constancia y menos distracciones. No abandones tus planes a la mitad nomás porque las cosas no salieron perfectas al inicio.
También se marcan discusiones familiares o tensiones dentro de casa. Tú mejor mantente al margen si no sabes toda la historia porque podrías terminar embarrado o embarrada en problemas que ni te corresponden. Hay gente que solo quiere sacar corajes y buscar con quién desquitarse. No absorbas energías ajenas ni permitas que los problemas familiares te arruinen tus días.
Tu carácter seguirá siendo una de tus mayores fortalezas. Nadie te manipula fácilmente y cuando decides poner límites, lo haces sin temblarte la mano. El detalle es que a veces te vuelves demasiado duro o dura incluso con personas que sí te quieren bien. Aprende a diferenciar quién merece tu lado más fuerte y quién merece paciencia y comprensión.
Hay cambios emocionales importantes. Dejarás de depender sentimentalmente de ciertas personas y comenzarás a entender que no puedes quedarte esperando migajas de atención. Si alguien quiere estar contigo, lo demostrará con hechos y no con excusas baratas. Tú sigue tu camino y deja de detener tu vida por gente indecisa.
Cuida mucho cambios bruscos de humor porque podrías herir a un familiar o amistad importante con comentarios impulsivos. Tú luego dices cosas fuertes cuando estás molesto o molesta y después te cuesta muchísimo pedir disculpas. Aprende a controlar tu lengua porque no todo se arregla con un “se me salió”.
Tus números de la suerte son el 5, 6 y 0. Tu color será el naranja, que atraerá energía, motivación y éxito en nuevos proyectos. Y recuerda: el que quiere contigo encuentra la manera, el que no, encuentra excusas. Ya no pierdas tiempo esperando amor a medias ni personas que no saben lo que quieren.
ARIES
Este 24 de mayo del 2026 vienes con la energía bien atravesada entre querer hacer las cosas bien y al mismo tiempo andar tentando al destino con tus malas decisiones. Tú eres intenso o intensa por naturaleza y cuando algo se te mete en la cabeza nadie te hace cambiar de opinión, pero últimamente has estado actuando más con calentura, impulso y capricho que con inteligencia. Ya es momento de aterrizar un poquito y pensar antes de actuar porque podrías terminar metido o metida en problemas gratuitos nomás por no saber poner límites.
Si tienes pareja, urge que salgan de la rutina porque la monotonía ya les anda pegando fuerte. Se marca un viaje, salida o escapadita que les ayudará muchísimo a reconectar y recordar por qué siguen juntos. A veces los problemas no son falta de amor, sino exceso de estrés, malas caras y cero tiempo de calidad. Eso sí, deja de andar buscando atención donde no debes. Tú sabes perfectamente que traes gente alrededor con otras intenciones y aunque según tú “nomás juegas”, la línea entre juego e infidelidad se cruza más rápido de lo que imaginas. Y sí, también cuentan los mensajitos escondidos, las fotos subidas de tono y esas conversaciones que borras rapidito cuando alguien se acerca.
Si estás soltero o soltera, cuidado con los amores a distancia porque se ven más dramas que estabilidad. Mucha ilusión al inicio, pero después puros pleitos, inseguridades y reclamos por cosas que ni se pueden comprobar. Tú necesitas a alguien que te dé presencia y hechos, no puras promesas por mensaje. Ya deja de enamorarte de atención temporal porque luego terminas más confundido o confundida que antes.
En cuestiones de salud, bájale muchísimo a refrescos, harinas y comidas pesadas porque traes inflamación hasta en el alma. Mucha de la gordura, cansancio y pesadez que sientes no es nomás por comer, sino por estrés, retención de líquidos y desvelos. Tu cuerpo ya te anda dando señales y tú haciéndote menso o mensa. También se marcan infecciones estomacales, problemas de garganta o anginas, así que no te automediques ni andes tomando frío y calor como si nada.
En el dinero necesitas abrir bien los ojos. Hay riesgo de problemas relacionados con pagos, trámites o cuestiones de buró de crédito. No gastes dinero que todavía no tienes y deja de hacer compras impulsivas nomás por verte bien o sentirte mejor emocionalmente. Aprende a administrar porque después andas tronándote los dedos viendo cómo salir de deudas innecesarias.
En el trabajo podrían presentarse tensiones o malos entendidos, pero tú dedícate a hacer lo tuyo y no entres en chismes ni provocaciones. Hay una persona que quisiera verte reaccionar para dejarte mal parado o parada, pero tu esfuerzo será reconocido por alguien importante. No te desesperes si las cosas no avanzan tan rápido como quisieras porque vienen oportunidades buenas para crecer laboralmente.
Una fiesta o reunión importante se aproxima y desde ahorita ya andas pensando qué te vas a poner. Nomás no te emociones demasiado porque también se marca cancelación de viaje o salida por culpa de una amistad que siempre trae el hocico bien grande prometiendo cosas y al final sale con sus excusas baratas de trabajo, compromisos o falta de dinero. Tú ya sabes quién es, así que mejor no hagas muchas ilusiones con personas incumplidas.
También vienen cambios emocionales importantes. Ya no puedes seguir tropezando con la misma piedra ni permitiendo que ciertas personas jueguen contigo. La vida te está dando otra oportunidad para levantarte y demostrarte que eres más fuerte de lo que crees. Aprende de tus errores, pero no vivas castigándote por ellos.
Tus números de la suerte son el 2, 8 y 9. Tu color será el café, que te ayudará a mantener estabilidad, protección y claridad mental. Y recuerda: no le tengas miedo al presente. Lo que viene para ti será mucho mejor que todo eso que tanto trabajo te costó soltar.
TAURO
Este 24 de mayo del 2026 traes la hormona bien alborotada y el corazón medio confundido, así que aguas con dejarte llevar por calenturas momentáneas porque podrías terminar metiendo las patas donde no debes. Tú eres de los signos que cuando se enamoran se entregan completitos, pero cuando nomás traes antojo emocional o físico, también sabes jugarle bonito a quien te llama la atención. El problema es que luego mezclas sentimientos con deseo y acabas creando dramas innecesarios. Aprende a diferenciar quién te gusta de verdad y quién nomás te mueve el tapete porque te habló bonito.
Si tienes pareja, cuidado con indiscreciones o comentarios fuera de lugar porque podrías terminar armando una discusión bastante fuerte. Últimamente traes la lengua más rápida que el pensamiento y podrías decir algo que no debías enfrente de quien no corresponde. No pongas en riesgo tu relación por tonterías pasajeras ni por querer llamar la atención. A veces el coqueteo inocente termina convirtiéndose en problemas enormes.
Si estás soltero o soltera, deja ya de aflojar tan rápido solo porque alguien te gustó físicamente. Tú luego te emocionas con cualquier muestra de atención y terminas entregando mucho antes de conocer realmente a la persona. Date tu lugar, disfruta el proceso de conquista y deja que las cosas se cocinen despacito. Quien realmente tenga interés se va a quedar aunque no le des todo desde la primera salida. Y si lo que quieres es diversión sin compromiso, adelante, pero entonces no andes llorando después porque la otra persona no quiso algo serio.
En la familia las cosas comienzan a mejorar poco a poco. Se solucionan malos entendidos y habrá más unión en cuestiones importantes. También se marca la llegada de un dinerito extra que te caerá de maravilla porque ya andabas sintiendo la presión económica encima. Eso sí, no gastes todo en caprichos o cosas innecesarias porque vienen pagos y responsabilidades que no podrás seguir aplazando.
Hay personas muy envidiosas alrededor de ti y una en especial soltará comentarios venenosos para hacerte sentir mal o inseguro o insegura. Tú ni te desgastes tratando de convencer a nadie de lo que eres. La gente mediocre siempre hablará de quien sí se atreve a hacer cosas que ellos jamás harían. Mientras tú avances y sigas brillando, más van a ladrar.
Traerás cambios de humor bastante fuertes y podrías andar bien bipolar unos días. Un rato muy feliz y al siguiente queriendo mandar todo a la fregada. Necesitas controlar más tus emociones porque no está bien desquitar frustraciones con personas que ni culpa tienen de lo que te pasa. Hay familiares y amistades que te quieren bien y podrían terminar alejándose si sigues reaccionando desde el coraje o la impulsividad.
En el amor todavía hay heridas del pasado que no terminas de cerrar. Tú aparentas que ya olvidaste, pero en el fondo sigues comparando a nuevas personas con quien te lastimó antes. Y así jamás vas a disfrutar algo nuevo de verdad. Aprende a vivir el presente y deja de aferrarte a historias que ya terminaron. Todo en esta vida tiene un inicio y un final, y aunque algunas despedidas duelan, también abren espacio para cosas mejores.
Mucho cuidado con nuevos proyectos o negocios compartidos porque alguien podría traicionarte o no cumplir como prometió. No firmes, inviertas ni confíes completamente hasta tener todo claro. A veces tu nobleza te hace creer demasiado rápido en la gente y luego terminas decepcionado o decepcionada.
Tus números de la suerte son el 2, 4 y 0. Tu color será el gris, que te ayudará a mantener equilibrio emocional y protegerte de malas energías. Y recuerda: quien de verdad te quiere no te usa, no te manipula y no te hace sentir inseguro o insegura. Ya deja de mendigar amor donde apenas y te dan atención por ratitos.
GÉMINIS
Este 24 de mayo del 2026 la vida te va a poner varias pruebas emocionales para ver si de verdad aprendiste de todos los fregadazos que has venido acumulando en los últimos meses. Tú eres muy bueno o buena para dar consejos, animar a otros y aparentar que todo está bajo control, pero cuando llega la hora de resolver tus propios problemas te haces bolas y terminas pensando demasiado las cosas. Ya es momento de dejar de sabotearte solo o sola y empezar a trabajar de verdad en eso que quieres lograr. Tus sueños y metas no se van a cumplir nomás por andar manifestando mientras estás acostado viendo videos o pensando en “algún día”. Ponte las pilas porque traes una energía muy fuerte para avanzar, crecer y salir adelante, pero necesitas dejar la flojera emocional y confiar más en ti.
En el amor vienes medio confundido o confundida. Si tienes pareja, cuidado con problemas familiares que podrían terminar afectando la relación. Hay secretos, comentarios y situaciones del pasado que podrían salir a la luz y causar tensiones bastante incómodas. Lo peor es que tú luego reaccionas desde el enojo y dices cosas que ni pensabas realmente. Aprende a pensar antes de hablar porque podrías herir a alguien importante por puro impulso. También se marca mucho orgullo y falta de comunicación, así que si quieres que tu relación siga funcionando vas a tener que poner más de tu parte y dejar de esperar que la otra persona adivine lo que sientes.
Si estás soltero o soltera, se aproxima alguien que podría mover completamente tu mundo. Desde la primera conversación sentirás conexión y mucha química, pero aguas, porque tú te emocionas rapidísimo y luego terminas idealizando personas que apenas estás conociendo. Lleva las cosas tranquilas y deja de andar entregando el corazón completo desde el primer “hola”. No repitas los mismos errores del pasado ni vuelvas a caer en historias que ya sabes cómo terminan.
También andarás bastante sensible emocionalmente. Hay problemas y preocupaciones que traes cargando desde hace tiempo y aunque intentas distraerte, en las noches te pega duro la pensadera. Tú te preocupas muchísimo por el futuro, por lo que viene y por cosas que todavía ni pasan, y mientras haces eso se te olvida disfrutar el presente. Aprende a vivir un día a la vez porque luego te llenas de ansiedad por situaciones imaginarias.
Vienen sueños bastante extraños, intensos y hasta pesados. Pon mucha atención porque varios tendrán mensajes importantes o reflejarán emociones que has estado reprimiendo. Tu intuición estará muy desarrollada y podrías sentir cosas antes de que sucedan. Confía más en esa vocecita interna que rara vez se equivoca.
En cuestiones familiares habrá tensiones fuertes. Se marcan desacuerdos, secretos saliendo a la luz y comentarios incómodos que podrían cambiar la manera en que ves a ciertas personas. Tú mejor mantente tranquilo o tranquila y evita meterte en pleitos que no te corresponden. También se ve una separación o pérdida importante en tu vida, ya sea física o emocional, y aunque te va a doler, terminarás entendiendo que algunas personas simplemente ya cumplieron su ciclo contigo.
Una amistad importante podría enfermarse o necesitar apoyo emocional. Acércate más a quienes realmente han estado contigo y deja de perder tiempo con gente que solo aparece cuando necesita algo. También sería bueno que buscaras a esa amistad con la que terminaste mal. Ya deja el orgullo guardado y habla las cosas porque hay ciclos que necesitan cerrarse desde la paz y no desde el rencor.
Te vas a enterar de una fiesta, reunión o evento al que no fuiste invitado o invitada y sí te va a sacar un poquito de onda, pero tampoco hagas drama. No siempre tienes que estar incluido en todo y eso no define tu valor. Tú sigue en lo tuyo porque vienen viajes y convivencias muy bonitas con personas que sí te quieren sinceramente.
Tus números de la suerte son el 7, 6 y 3. Tu color será el blanco, que te ayudará a atraer paz mental, claridad emocional y protección contra malas energías. Y recuerda: no vuelvas a darle entrada a personas que ya te demostraron que solo saben lastimar. El corazón también se cansa de perdonar siempre lo mismo.
CÁNCER
Este 24 de mayo del 2026 andarás más sentimental de lo normal y cualquier recuerdo, canción o mensaje podría ponerte a pensar en personas y momentos que ya deberían estar enterrados. Tú eres bien nostálgico o nostálgica y cuando algo te marcó emocionalmente te cuesta muchísimo soltarlo. El problema es que mientras sigues volteando hacia atrás, la vida se te está pasando enfrente y ni cuenta te das. Ya deja de vivir atrapado o atrapada en recuerdos que solamente te quitan energía y aprende a valorar lo que todavía tienes en tus manos.
Tus sueños estarán muy intensos y reveladores estos días. Vas a sentir cosas extrañas, corazonadas y hasta señales bastante claras sobre situaciones que te preocupan. Pon atención porque tu intuición estará más fuerte que nunca y podría ayudarte a descubrir verdades o evitar problemas antes de que exploten. Tú tienes un sexto sentido muy desarrollado, pero muchas veces lo ignoras por miedo a aceptar lo que ya sabes en el fondo.
En cuestiones amorosas vienen momentos importantes. Si tienes pareja, la relación ha caído mucho en rutina y monotonía. Ya parecen más roomies que pareja sentimental porque entre el estrés, las preocupaciones y las costumbres han dejado de alimentar el amor. Necesitan salir más, convivir diferente y dejar de hacer siempre lo mismo. El amor también ocupa atención y mantenimiento, no nomás pensar que porque ahí sigue ya está asegurado. Si no hacen algo pronto, podrían comenzar a sentirse emocionalmente distantes.
Si estás soltero o soltera, cuidado con personas del pasado que volverán a aparecer queriendo regresar a tu vida. Y aunque parte de ti todavía siente cariño o nostalgia, debes recordar perfectamente todo el daño que te hicieron. Hay gente que vuelve no porque haya cambiado, sino porque sabe que todavía tiene acceso a tus emociones. No abras puertas que te costó muchísimo cerrar.
En cuestiones familiares habrá cambios de humor muy fuertes por parte de alguien cercano y eso terminará afectándote más de lo que imaginas. Tú absorbes muchísimo las energías de las personas que amas y cuando alguien en casa está mal, tú también te desbalanceas emocionalmente. Aprende a ayudar sin cargar problemas ajenos porque luego acabas drenado o drenada.
También se marcan cambios importantes en amistades. Vas a darte cuenta de quién sí está contigo de corazón y quién nomás aparecía por conveniencia o costumbre. Y mira, no eres monedita de oro para caerle bien a todo mundo. Hay personas que simplemente no vibran contigo y no pasa nada. Quien quiera quedarse en tu vida será bienvenido, y quien no, que siga su camino sin estar estorbando.
Se ven cambios de casa, limpieza profunda o movimientos importantes dentro de tu hogar. Encontrarás objetos que dabas por perdidos y eso te traerá recuerdos bastante fuertes. Aprovecha esta energía para sacar también todo lo que emocionalmente ya no sirve. A veces limpiar espacios ayuda muchísimo a despejar la mente y abrir paso a cosas nuevas.
Una amistad cercana podría ser víctima de robo, pérdida o algún problema complicado, así que mantente al pendiente. También se marca cansancio emocional por estar dando demasiado tiempo y atención a personas que ni siquiera hacen el mínimo esfuerzo por ti. Ya deja de mendigar cariño o atención. Quien de verdad te quiere encuentra la manera de demostrarlo.
Tu número de la suerte será el 2, 5 y 8. Tu color será el rojo, que atraerá pasión, energía y fuerza para enfrentar los cambios que vienen. Y recuerda algo muy importante: no puedes seguir viviendo de recuerdos bonitos mientras tu presente se te está cayendo a pedazos. Aprende a soltar lo que ya fue para darle oportunidad a lo que sí puede quedarse.