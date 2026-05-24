Hung Cao, jefe de la Marina, contradice a Trump sobre vente de armas a Taiwán y guerra contra Irán

Las declaraciones del secretario interino de la Marina, Hung Cao, provocaron nuevas dudas sobre la estrategia militar de la administración del presidente Donald Trump luego de confirmar ante el Senado que Washington suspendió temporalmente una venta de armas a Taiwán valuada en $14,000 millones de dólares debido a la guerra con Irán.

Durante una audiencia del Subcomité de Defensa del Senado, Cao explicó que el Pentágono decidió retrasar algunas ventas militares al extranjero para garantizar que Estados Unidos conserve suficientes municiones para “Epic Fury”, nombre oficial de la operación militar estadounidense contra Irán.

“En este momento estamos haciendo una pausa para asegurarnos de tener las municiones necesarias para Epic Fury”, afirmó Cao frente a legisladores republicanos y demócratas.

Las palabras del funcionario contrastaron con las declaraciones recientes del secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien aseguró ante el Congreso que los arsenales militares estadounidenses cuentan con suficientes reservas y que las preocupaciones sobre el agotamiento de municiones han sido exageradas.

“Sabemos exactamente lo que tenemos. Tenemos de sobra lo que necesitamos”, sostuvo Hegseth días atrás.

Sin embargo, la revelación de Cao fortaleció las versiones sobre un desgaste significativo en las reservas militares estadounidenses tras meses de operaciones vinculadas al conflicto con Irán.

🇺🇸🇹🇼🇮🇷 Acting Navy Secretary just confirmed in Senate testimony that arms shipments to Taiwan have been paused to preserve munitions for the Iran war…



Hung Cao told the Senate Appropriations defense subcommittee:



"Right now we're doing a pause in order to make sure we have… https://t.co/TJN6uXGv5y pic.twitter.com/3fRRVHZvOc — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 21, 2026

La venta de armas a Taiwán se vuelve tema de tensión con China

La pausa también expuso diferencias dentro de la administración Trump respecto a la relación con China y el futuro apoyo militar a Taiwán.

Trump había insinuado previamente que el paquete militar podría utilizarse como una herramienta de negociación con Pekín. Tras reunirse recientemente con el presidente chino, Xi Jinping, el mandatario estadounidense evitó comprometerse públicamente con la aprobación final de la venta.

“Aún no la he aprobado. Veremos qué pasa. Puede que lo haga; puede que no”, declaró Trump en una entrevista con Fox News.

El mandatario incluso calificó la posible venta de armas como “una excelente baza negociadora” en las conversaciones diplomáticas con China, postura que generó inquietud entre legisladores republicanos tradicionalmente favorables al fortalecimiento militar de Taiwán.

El senador Mitch McConnell cuestionó directamente a Cao durante la audiencia y calificó como “preocupante” el retraso del acuerdo militar.

La venta incluye sistemas avanzados de defensa aérea, misiles Patriot PAC-3 y otras armas diseñadas para fortalecer la capacidad defensiva taiwanesa frente al creciente poder militar chino.

Aunque Estados Unidos mantiene relaciones diplomáticas formales con China, Washington continúa proporcionando armamento a Taiwán bajo acuerdos de asistencia defensiva.

Pekín considera a Taiwán parte de su territorio y ha incrementado sus ejercicios militares alrededor de la isla durante los últimos años, mientras insiste en que no descarta el uso de la fuerza para lograr una eventual reunificación.

From the Great White Fleet to the Golden Fleet…we must build more ships! https://t.co/ZpaYrEs0vd — Acting Secretary of the Navy Hung Cao (@SECNAV) May 21, 2026

Preocupación por las reservas militares estadounidenses

Las declaraciones de Cao también reactivaron el debate en Washington sobre el estado real de las reservas de municiones del ejército estadounidense.

De acuerdo con reportes citados por legisladores y analistas de defensa, Estados Unidos habría utilizado miles de misiles en operaciones relacionadas con Irán, incluidos misiles Tomahawk, interceptores Patriot, sistemas ATACMS y armamento de precisión de largo alcance.

Algunos informes sostienen que parte importante del inventario estratégico estadounidense ha disminuido considerablemente desde el inicio del conflicto.

El senador John Kennedy presionó durante la audiencia al almirante Daryl Caudle para conocer si Washington debería acelerar el envío de armas a Taiwán ante la presión militar china.

Caudle respondió que Estados Unidos desea que Taiwán “sea lo más fuerte posible”, aunque evitó pronunciarse sobre decisiones políticas específicas relacionadas con la venta.

Mientras tanto, funcionarios taiwaneses aseguraron que no han recibido una notificación formal sobre la suspensión del paquete militar.

El ministro de Defensa de Taiwán, Wellington Koo, afirmó recientemente que mantiene un “optimismo cauteloso” sobre la continuidad de las ventas militares estadounidenses.

Las declaraciones de Hung Cao, sin embargo, dejaron al descubierto las tensiones internas dentro de la administración Trump sobre cómo equilibrar la guerra con Irán, la relación con China y el respaldo estratégico a Taiwán en medio de crecientes desafíos militares globales.

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