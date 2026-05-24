Mujer acusada de disparar contra dos abogados frente a tribunal de Carolina del Norte

Una mujer fue detenida el viernes después de presuntamente disparar contra dos abogados frente a un tribunal en Raleigh, Caolina del Norte, informaron autoridades locales.

La sospechosa fue identificada como Gwendolyn White, de 57 años, quien permanece bajo custodia policial mientras enfrenta posibles cargos de intento de asesinato, reseñó ABC News.

El jefe del Raleigh Police Department, Rico Boyce, indicó que el ataque ocurrió poco después de las 10:30 de la mañana del viernes frente al antiguo tribunal del condado Wake.

Las víctimas eran abogados vinculados al mismo caso civil

Las autoridades señalaron que las dos víctimas eran abogados que representaban a la localidad de Rolesville dentro de una demanda civil relacionada con la sospechosa.

Sin embargo, la policía no reveló detalles sobre el contenido de la disputa judicial.

Según explicó Rico Boyce, el caso se desarrollaba en el décimo piso del tribunal y la acusada supuestamente mostró un comportamiento agresivo durante la audiencia.

La sospechosa regresó armada después de abandonar el tribunal

De acuerdo con la investigación preliminar, la audiencia concluyó y posteriormente Gwendolyn White salió del edificio judicial.

Las autoridades sostienen que la mujer regresó poco después en un vehículo, descendió armada y se acercó a los dos abogados antes de abrir fuego contra ellos.

Cuando oficiales y agentes de seguridad salieron del tribunal, encontraron a la sospechosa todavía en posesión de un arma de fuego.

La mujer fue arrestada en el lugar y posteriormente trasladada a un hospital local para recibir atención médica.

Los abogados heridos fueron hospitalizados

La policía informó que los dos abogados heridos fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir tratamiento.

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado detalles sobre la gravedad de sus lesiones.

Tras el tiroteo, ambos tribunales del condado Wake fueron cerrados por el resto de la jornada mientras continúan las investigaciones.

Raleigh Police Department mantiene abierta la investigación sobre el ataque y no ha ofrecido más detalles sobre el motivo detrás del incidente.

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