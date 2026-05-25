Las mejores ofertas tech del Memorial Day

El Memorial Day no es solo un puente largo. Es, históricamente, uno de los mejores momentos del año para comprar tecnología, y este 2026 no es la excepción. Desde un MacBook Air con el chip más nuevo de Apple hasta una TV OLED a mitad de precio, las ofertas de este fin de semana tienen algo para casi todos los bolsillos.

MacBook Air M5 y Switch 2 | laptops y consolas con descuento real

Arrancamos con lo más llamativo. El MacBook Air M5 de 13″ bajó de $1,099 a $900 en Amazon, lo que representa un ahorro de casi $200 en la laptop ultradelgada más reciente de Apple. Para ponerlo en contexto, el chip M5 es la versión más nueva de la familia Apple Silicon, lo que significa que este equipo va a estar vigente por muchos años más. No es poca cosa.

Por el lado de los videojuegos, la Nintendo Switch 2 aparece listada a $499 en Amazon. No hay descuento explícito frente a su precio de lanzamiento, pero su disponibilidad sigue siendo limitada en muchos mercados, así que verla en stock ya es una ventaja real.

Si buscas rendimiento portátil, el MacBook Air M5 es la compra más sólida de este fin de semana, sin lugar a dudas.

TV LG OLED y Fire TV Stick | la mejor oportunidad para actualizar tu sala

Aquí está el descuento más agresivo de la lista. La TV LG BG OLED cayó a $650 dólares en Best Buy desde su precio original de $1,300 — exactamente la mitad. Las pantallas OLED de LG llevan años siendo el estándar de referencia en calidad de imagen para consumidores, con negros perfectos y colores que ningún LCD puede replicar. A $650, entrar al mundo OLED nunca había sido tan accesible.

Y si no estás listo para cambiar la tele pero sí quieres mejorar lo que ves en ella, el Amazon Fire TV Stick 4K Plus está a $30 (bajó de $50 dólares). Pequeño, fácil de instalar y con soporte para Dolby Vision y HDR10+. La relación precio-valor aquí es difícil de superar.

Estos dos productos juntos representan una actualización completa de sala por menos de $700.

Gadgets inteligentes que vale la pena ver | cargador Anker y aspiradora Ecovacs

Para los que quieren ir más allá de pantallas y consolas, hay dos productos interesantes en el radar. El cargador portátil Anker de 25,000 mAh está en $95.99 (antes $134.99 dólares) en Amazon. Anker es la marca de referencia en baterías portátiles — sus productos tienen historial sólido en durabilidad y seguridad de carga. A este precio, es ideal para viajes largos o para quienes trabajan en campo.

El otro gadget destacado es la aspiradora robótica Ecovacs Deebot X9 Pro Omni, disponible a $649 en Amazon desde su precio de $1,300. Es la mitad del precio por un robot que limpia, friega y se autolimpia. Para quienes tienen mascotas o pisos de madera, esta es la categoría de dispositivos que más impacto tiene en el día a día.

En pocas palabras, los gadgets de este Memorial Day no son adornos, son herramientas útiles con descuentos que rara vez se repiten.

¿Cuál es el mejor descuento de tecnología del Memorial Day 2026?

La TV LG BG OLED a $650 en Best Buy (desde $1,300) es el mayor descuento porcentual de la lista, exactamente el 50%. La aspiradora Ecovacs Deebot X9 Pro Omni también baja a la mitad, de $1,300 a $649 en Amazon.

¿Vale la pena comprar el MacBook Air M5 en Memorial Day?

Sí. A $900, el MacBook Air M5 de 13″ representa $199 de ahorro frente a su precio regular de $1,099. Es la laptop más nueva de Apple con chip M5, lo que garantiza soporte y rendimiento por varios años. Es una buena compra si buscas longevidad.

¿Dónde están disponibles estas ofertas del Memorial Day?

La mayoría de los descuentos están en Amazon, incluyendo el MacBook Air M5, el cargador Anker, el Fire TV Stick 4K Plus, la Nintendo Switch 2 y la aspiradora Ecovacs. La TV LG OLED está disponible en Best Buy. Las ofertas son por tiempo limitado y el stock puede agotarse.

Si ya tienes alguno de estos productos en el carrito, no le des muchas vueltas — los precios del Memorial Day suelen subir pasado el fin de semana. ¿Ya tienes uno en mente?

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