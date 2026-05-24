Memorial Day 2026: Estos son los alimentos que podrían costar más este feriado

Durante el Memorial Day o Día de los Caídos, muchos hogares se reúnen para honrar la memoria de sus familiares fallecidos durante su servicio; por lo general, en los actos de conmemoración se suele visitar cementerios militares y disfrutar de los desfiles y discursos patrióticos.

Pero también hay una actividad que es muy común en este feriado: las personas acostumbran a aprovechar el puente festivo para ir a la playa, hacer parrillada y apreciar los fuegos artificiales, y si bien la tradición este año continuará, quizás para algunos sea mucho más costosa celebrarla.

De acuerdo con datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, sobre el índice de precios al consumidor (IPC), los costos de ciertos alimentos han aumentado significativamente este año en comparación con los anteriores, por lo que los populares platillos de este feriado podrían tener un notable incremento.

Es común que la familia se reúna para una barbacoa o parrillada; sin embargo, este año el precio de la carne aumentó un 14.5% y el filete un 16.1%; las salchichas subieron un 10.7% interanual.

Por su parte, las verduras frescas aumentaron un 11.5%, las frutas frescas tuvieron un incremento del 2.1%, los pasteles y bocadillos también aumentaron un 5.1%, los helados un 2.7%, mientras que las bebidas como las cervezas tuvieron un incremento del 2.2% y las carbonatadas o refrescos del 3.7%.

No obstante, los elevados costos de los alimentos no son la única preocupación de los consumidores este fin de semana; los precios de la gasolina se han mantenido por encima de los $4.50 por galón y, ante su incremento, muchos estadounidenses aseguran que salir de casa este feriado reducirá sus presupuestos mensuales.

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