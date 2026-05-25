Memorial Day 2026: ¿Qué estará abierto y cerrado durante el feriado?

Este lunes se celebra en Estados Unidos el Memorial Day o Día de los Caídos, uno de los feriados más esperados por los estadounidenses, quienes no solo honran la memoria de sus familiares fallecidos durante el servicio a la nación, sino que también aprovechan el día para disfrutar de los desfiles, barbacoas, visita a la playa y fuegos artificiales.

Y como cada feriado hay establecimientos que durante el día suelen cerrar sus puertas y otros que no, por lo que aquí te contamos qué estará abierto y cerrado durante el Memorial Day:

Durante este día de celebración, la Bolsa de Nueva York y Nasdaq permanecerán cerradas y reanudarán sus operaciones el martes 26 de mayo, al igual que las oficinas gubernamentales no esenciales.

Por su parte, en las oficinas de correo, algunos puntos de UPS estarán cerrados, aunque FedEx informó que, aunque algunas sucursales podrían estar completamente cerradas, otras tendrán horarios modificados.

En cuanto a los supermercados y cadenas minoristas, este lunes Target abrirá en su horario habitual, al igual que Walmart, ALDI, Food Lion, Kroger, Stop & Shop, Trader Joe’s, Wegmans y Whole Foods.

También Dollar General, Home Depot, Lowe’s, Macy’s, Marshalls, TJ Maxx, JCPenney, Kohl’s, entre otros, permanecerán abiertos; la única cadena minorista que informó que cerrará sus puertas durante el feriado fue Costco.

Finalmente, entre las cadenas de comida rápida que este lunes abrirán sus puertas están Burger King, Chick-fil-A, Applebee’s y McDonald’s.

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