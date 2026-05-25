Ricky Martin quiere volver a Montenegro pese al ataque durante uno de sus shows

El cantante puertorriqueño Ricky Martin dejó claro que ningún acto de violencia empañará su conexión con el público. A pocos días del incidente ocurrido durante su presentación en Montenegro, donde un desconocido arrojó gas lacrimógeno, envió un mensaje de agradecimiento y prometió que volverá al país europeo.

A través de sus historias de Instagram, el intérprete de “La mordidita” compartió un emotivo texto en español, inglés y montenegrino. “Montenegro, solo me voy a enfocar en la increíble energía que sentí viniendo de ustedes. Un público cálido y lleno de amor”, expresó el cantante, minimizando el suceso que afortunadamente no dejó heridos.

“Mucho amor siempre… y volveré”, añadió el artista puertorriqueño.

El ataque tuvo lugar en el marco del inicio de la etapa europea de su gira “Ricky Martin Live”, coincidiendo con las celebraciones de la independencia del país.

En pleno espectáculo, el gas lacrimógeno lanzado cerca del escenario provocó la dispersión de las primeras filas e irritación en los ojos y vías respiratorias de algunos músicos y asistentes.

Pese a que su equipo de trabajo y su publicista, Róndine Alcalá, le aconsejaron suspender definitivamente el concierto por motivos de seguridad, el artista decidió regresar al escenario una vez que las autoridades locales controlaron la situación.

La oficina de prensa del cantante confirmó que la gira internacional continuará según lo previsto, demostrando el compromiso de Ricky Martin con la música y sus fieles seguidores.

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