Tres mujeres fueron acusadas por la muerte y presunta tortura de una niña en Long Island

Tres mujeres fueron arrestadas en Long Island después de que fiscales las acusaran de participar en un prolongado caso de abuso contra una niña de 7 años que posteriormente murió debido a una infección no tratada.

La víctima fue identificada como Jor’Dynn Duncan, quien vivía bajo el cuidado de Emily Kelly, prometida de su padre.

La Suffolk County District Attorney’s Office informó que la menor fue retirada de una vivienda en Bayport el 29 de diciembre de 2025 en estado crítico y murió poco después en un hospital.

La autopsia reveló decenas de heridas e infección severa

Según el informe forense, la niña presentaba alrededor de 90 heridas provocadas por objetos punzantes en distintas partes del cuerpo.

Las autoridades señalaron que la causa de muerte fue una “infección masiva no tratada” derivada de esas lesiones.

Los fiscales sostienen que el presunto abuso ocurrió durante meses dentro de la vivienda donde residían Emily Kelly, su hija Elyssa Seymore, de 24 años, y su madre Barbara Renner, de 75 años.

Las tres fueron acusadas formalmente por un gran jurado y se declararon inocentes durante sus comparecencias judiciales.

El fiscal del condado Suffolk, Raymond Tierney, afirmó que el caso no corresponde a un solo acto de violencia, sino a un patrón de “crueldad sistemática y abuso sádico”.

Las autoridades sostienen que Emily Kelly asumió la custodia total de la niña en abril de 2025 y era la principal responsable del cuidado de la menor.

La investigación también reveló que la acusada presuntamente inventó múltiples excusas para justificar unas 40 ausencias escolares de la niña entre enero y junio de 2025, incluyendo enfermedades, fallecimientos familiares y supuestos viajes.

Detectives recuperaron fotos y videos del presunto abuso

Los investigadores señalaron que encontraron “amplia evidencia fotográfica y de video” en dispositivos electrónicos y cuentas digitales pertenecientes a Emily Kelly.

La fiscalía indicó que las pruebas muestran episodios de restricción prolongada, lesiones físicas y falta de atención médica.

El 29 de diciembre, Kelly llamó al servicio de emergencias para reportar que la niña había sufrido un paro cardíaco.

Paramédicos trasladaron a Jor’Dynn Duncan al NYU Langone Hospital-Suffolk, donde fue declarada muerta.

La defensa de Emily Kelly aseguró que la acusada niega todos los cargos.

Su abogado afirmó que algunas de las lesiones podrían haber sido causadas por conductas de autolesión de la menor, quien supuestamente atravesaba problemas psicológicos relacionados con situaciones familiares previas.

Por su parte, la defensa de Barbara Renner argumentó que la mujer padece demencia y no era cuidadora directa de la niña.

Las acusadas volverán a la corte en junio

Emily Kelly enfrenta cargos de asesinato en segundo grado, encarcelamiento ilegal, imprudencia temeraria y poner en peligro el bienestar de una menor.

Barbara Renner fue acusada de homicidio involuntario y negligencia infantil, mientras que Elyssa Seymore enfrenta cargos de encarcelamiento ilegal y poner en peligro a una menor.

Las tres mujeres deberán regresar a la corte el próximo 23 de junio.

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