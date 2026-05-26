Alex Fernández aclara su postura ante la polémica sobre el álbum tributo a su abuelo

El cantante Alex Fernández, integrante de una de las dinastías más famosas de México, reapareció ante el público para aclarar la polémica que envuelve a su familia por no ser incluido en el disco tributo a su abuelo, el fallecido Vicente Fernández.

En un encuentro reciente con la prensa, el intérprete de “El tiempo no perdona” desmintió albergar cualquier tipo de resentimiento por no participar en el proyecto musical producido por su tío, Vicente Fernández Jr.

Además, negó que el mensaje que emitió semanas atrás tuviera como objetivo minimizar a los artistas que sí colaboraron en el disco, incluyendo a la cantante Ángela Aguilar. “Mi comunicado no fue para ofender a nadie, ni mucho menos”, sentenció y añadió: “Se hablaba de que yo estaba celoso, que estaba enojado porque no tuve participación en el disco. Tampoco”.

En este sentido, el hijo de “El Potrillo” aprovechó los micrófonos para desestimar las versiones en las que se afirma que prepara una colaboración con la hija de Pepe Aguilar: “Eso ya lo aclaré yo hace mucho en una entrevista, que eso no es cierto, porque nunca ha habido la propuesta de hacer una colaboración”, declaró.

Pese a esta realidad, reiteró que no existe distanciamiento o rivalidad alguna entre cualquiera de los artistas que forman parte del disco “Tributo al Rey con Banda”, proyecto encabezado por Vicente Fernández Jr., donde participan: Ángela Aguilar, Christian Nodal, Edén Muñoz y Banda El Recodo, por mencionar algunos.

Las palabras de Alex Fernández surgen a solo unos días de que su tío Vicente compartiera su propia postura ante la controversia. Sobre la ausencia de los nietos del fallecido intérprete, el famoso declaró:

“Es muy importante definir que los lugares son mediante la carrera musical y la historia musical que se han ganado cada uno. Se vería muy mal de parte mía tener un disco con Alejandro Fernández, Alex, Camila, América, Emiliano,Valentina, Ramón, estoy yo, entonces se podría tomar como nepotismo o abuso de poder“, comentó.

Por si fuera poco, adelantó que ya existen planes de expandir el proyecto en homenaje a ‘Don Chente’ con un volumen 2 en el que ya está confirmada la participación de Alejandro y Camila Fernández.

“Sí están invitados en el próximo proyecto, incluso ellos ya escogieron los temas que van a interpretar (…) Tienen la invitación por la aceptación que han tenido cada uno de ellos con el público, por eso se les tomó en cuenta, no por ser hijos de o nietos de”, dijo durante su paso por el programa “La Mesa Caliente”.

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