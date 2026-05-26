Colombia descubre el primer laboratorio de fentanilo operando en ese país

Las autoridades de Colombia confirmaron el hallazgo de los primeros laboratorios clandestinos de fentanilo en su territorio, un hecho que marca un cambio en la dinámica del narcotráfico regional.

Esto ha encendido las alertas por la posible expansión de redes criminales vinculadas con organizaciones mexicanas como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con información oficial difundida por medios colombianos, durante una operación conjunta fueron detenidas cinco personas con fines de extradición a Estados Unidos, señaladas de integrar una red transnacional dedicada al tráfico de drogas sintéticas.

Las investigaciones apuntan a que la organización mantenía alianzas con grupos armados colombianos y cárteles mexicanos para la producción y distribución de estupefacientes.

El director Antinarcóticos de la Policía de Colombia, William Castaño, explicó que la estructura criminal enviaba cocaína y drogas sintéticas hacia Centroamérica y posteriormente a Estados Unidos.

Además, las autoridades incautaron alrededor de 16 kilogramos de fentanilo que presuntamente tenían como destino México y Estados Unidos.

#EsNoticia | Bajo el liderazgo del señor @DirectorPolicia, uniformados de @PoliciaAntiNar, en coordinación con @COL_EJERCITO y en el marco de la estrategia #EsmeraldaPlus, lograron la incautación y destrucción de 95.000 galones de sustancias químicas líquidas en refinerías… pic.twitter.com/wkWyLHT4rN — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) May 24, 2026

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó que las investigaciones derivadas de este caso permitieron identificar el primer envío de fentanilo detectado desde Colombia hacia territorio estadounidense.

El mandatario advirtió sobre el riesgo de que el país se convierta en una plataforma para la exportación de esta droga sintética, asociada a la crisis de sobredosis que afecta a Estados Unidos.

Las pesquisas también revelaron la existencia de laboratorios clandestinos en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, donde presuntamente se producía fentanilo destinado al mercado internacional.

Según las autoridades, la red tenía capacidad para movilizar varias toneladas de droga al mes mediante corredores de narcotráfico fortalecidos por sus vínculos con organizaciones criminales mexicanas.

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