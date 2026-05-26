Colombia revela convocatoria mundialista con James Rodríguez y dos futbolistas de la Liga MX

La Selección de Colombia hizo oficial su convocatoria para la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que arrancará el próximo 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá. Dentro de la lista definitiva presentada por el técnico Néstor Lorenzo, únicamente dos futbolistas de la Liga MX lograron mantenerse entre los elegidos.

Los seleccionados colombianos compartirán actividad en el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y la República Democrática del Congo, en una zona que promete alta exigencia desde la fase de grupos.

Camilo Vargas y Willer Ditta representan a la Liga MX con Colombia

Aunque inicialmente cinco jugadores del futbol mexicano aparecieron en la prelista de convocados, solamente Camilo Vargas, arquero del Atlas, y Willer Ditta, defensor de Cruz Azul, consiguieron asegurar su lugar en la convocatoria final de la selección cafetera.

Las ausencias más llamativas fueron las del campeón del fútbol mexicano Kevin Mier, el subcampeón Álvaro Angulo y Cristian Borja, del América; quienes aspiraban a disputar la Copa del Mundo con Colombia.

La convocatoria está encabezada por figuras internacionales como James Rodríguez, Luis Díaz, Richard Ríos y Jhon Arias, futbolistas que serán la base del proyecto colombiano para la justa mundialista.

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Néstor Lorenzo agradece a los jugadores que quedaron fuera

Durante una conferencia de prensa, el estratega argentino reconoció el esfuerzo de todos los futbolistas que formaron parte del proceso rumbo al Mundial.

“Quiero agradecer a todos los muchachos y jugadores de futbol que fueron parte de las convocatorias, el proceso. También agradecer a los que no fueron parte, pero estuvieron siempre alzando la vara del rendimiento para que la selección sea un lugar competitivo donde venir cuando les toque”, expresó Néstor Lorenzo.

La Federación Colombiana de Futbol confirmó que el combinado nacional trabajará en Bogotá del 25 de mayo al 4 de junio antes de viajar a Estados Unidos para la fase final de preparación.

🎥Sigue la conferencia de prensa de Néstor Lorenzo, director técnico de nuestra Selección Colombia de Mayores desde la sede de la FCF. 👔🎙️🇨🇴#ConOrgulloColombiano🇨🇴 https://t.co/LkfiVl3Nb7 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) May 25, 2026

Colombia tendrá amistosos antes del Mundial 2026

Previo a su debut mundialista, la Selección de Colombia sostendrá dos partidos amistosos. El primero será frente a Costa Rica el próximo 1 de junio en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

Posteriormente, el conjunto cafetero viajará a San Diego para enfrentar a Jordania el 7 de junio, en el último ensayo antes de iniciar oficialmente su participación en la Copa del Mundo 2026.

Más adelante, el 10 de junio, Colombia se trasladará a Guadalajara, ciudad donde establecerá su sede para la competencia internacional.

Así quedó el grupo de Colombia en el Mundial 2026

El combinado sudamericano debutará el 17 de junio frente a Uzbekistán dentro del Grupo K. Más adelante se medirá ante la República Democrática del Congo el 23 de junio y cerrará la primera fase enfrentando a Portugal el 27 del mismo mes.

La selección colombiana intentará avanzar a la siguiente ronda respaldada por una generación que combina experiencia internacional, talento ofensivo y jugadores consolidados en las principales ligas del mundo.

Lista oficial de convocados de Colombia para el Mundial 2026

Porteros

Camilo Vargas – Atlas (México)

– Atlas (México) Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (Argentina)

David Ospina – Atlético Nacional (Colombia)

Defensas

Dávinson Sánchez – Galatasaray (Turquía)

Jhon Lucumí – Bologna (Italia)

Yerry Mina – Cagliari (Italia)

Willer Ditta – Cruz Azul (México)

– Cruz Azul (México) Daniel Muñoz – Crystal Palace (Inglaterra)

Santiago Arias – Independiente (Argentina)

Johan Mojica – Mallorca (España)

Deiver Machado – Nantes (Francia)

Mediocampistas

Richard Ríos – Benfica (Portugal)

Jefferson Lerma – Crystal Palace (Inglaterra)

Kevin Castaño – River Plate (Argentina)

Juan Camilo Portilla – Athletico Paranaense (Brasil)

Gustavo Puerta – Racing de Santander (España)

Jhon Arias – Palmeiras (Brasil)

Jorge Carrascal – Flamengo (Brasil)

Juan Fernando Quintero – River Plate (Argentina)

James Rodríguez – Minnesota United (Estados Unidos)

– Minnesota United (Estados Unidos) Jaminton Campaz – Rosario Central (Argentina)

Delanteros

Juan Camilo Hernández – Real Betis (España)

Luis Díaz – Bayern Munich (Alemania)

– Bayern Munich (Alemania) Luis Suárez – Sporting CP (Portugal)

Carlos Andrés Gómez – Vasco da Gama (Brasil)

Jhon Córdoba – FC Krasnodar (Rusia)

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