DROP te ayuda a proteger tus datos y evitar caer en estafas 

Los californianos reciben con frecuencia llamadas, mensajes de texto y correos electrónicos no deseados, muchas veces con información engañosa y enlaces maliciosos que pueden acabar en estafas o hasta robos de identidad.

Si te has preguntado cómo estas compañías, conocidas como corredores de datos, adquieren tu información personal para contactarte, se debe a que cada vez que navegas por internet, haces una compra en línea o utilizas una aplicación y completas un formulario con tus datos, muchas veces automáticamente estás autorizando a diferentes páginas web a vender tu información a intermediarios. Cada vez que aceptas los términos de uso, podrías estar autorizando la venta de tus datos.

Por eso, California, a través de la Agencia de Protección de la Privacidad (CalPrivacy), ha creado la Plataforma de Solicitud de Eliminación y Exclusión Voluntaria (DROP, Delete and Request Opt-out Platform) para que los residentes del estado puedan solicitar una sola vez que no se comparta su información personal a terceros.

Los datos que recopilan estas empresas pueden incluir -pero no se limitan a- tu número de teléfono, correo electrónico, número de seguro social, historial de búsqueda y otros datos personales.

“A través de DROP los californianos pueden enviar una sola solicitud para pedir que más de 500 corredores de datos eliminen nuestra información personal y dejen de venderla y compartirla”, explicó la portavoz de CalPrivacy, Ana Cubas, durante un foro virtual organizado por la Oficina de Alianzas Comunitarias y Comunicaciones Estratégicas (OCPSC), donde se explicó el funcionamiento de esta herramienta.

Eliminar, borrar, listo

Los residentes de California ya se pueden registrar en el programa DROP para que a partir del 1 de agosto las empresas que venden estos datos se vean obligados a eliminar toda la información personal del solicitante.

Simón Quiroz, un residente de Ventura, compartió que ya presentó su solicitud para que sus datos dejen de ser ofrecidos a terceros.

“Están llame y llame y uno quiere concentrarse en hacer su trabajo o está con las personas que uno quiere y no solo causa estrés, también afecta la salud mental porque uno ya no se puede concentrar en lo que hace”, dijo Simón, quien compartió que una de las cosas que lo motivó a registrarse en DROP fue el temor a caer en manos de estafadores.

“El mayor problema para mí son los estafadores y agentes fantasmas que tienen toda nuestra información, porque para mí eso es una amenaza para la integridad personal y la privacidad y para mí es muy importante sentirme tranquilo”, agregó.

Cubas coincidió en que esta herramienta es muy útil para reducir los riesgos relacionados con el robo de identidad y las estafas.

“DROP es una herramienta gratuita creada por la agencia CalPrivacy para proteger nuestra información y así eliminar los fraudes y uso ilegal de nuestra identidad”.

Industria millonaria en la mira de la ley

Los corredores de datos generan miles de millones de dólares en Estados Unidos con la compra y venta de información personal y se presume que existen por lo menos unas 500 empresas que se dedican a esto en todo el mundo.

DROP se basa en una ley aprobada en 2023, conocida como Delete Act, una legislación que regula las funciones de la venta de datos personales.

“Esta ley es una respuesta a los riesgos que representan los corredores de datos, que son quienes compran y venden nuestra información, pero ahora tenemos la oportunidad de tener más control de cómo se recopila y se vende nuestra información”, aseguró Cubas.

Desde el 1 de agosto todos los californianos que se registren en DROP pueden tener la certeza de que su información personal, por ley, debe ser eliminada de las bases de datos de estas empresas, de lo contrario pueden poner una queja a la oficina de privacidad de California.

Incluso bajo el Delete Act, aquellas compañías que no cumplan con la ley podrán ser multadas.

“La promesa es muy alentadora, y cuando me inscribí creí que me iba a tomar mucho tiempo, pero no, nada que ver, me tomó cinco minutos máximo, todo muy seguro y fácil de usar”, afirmó Simón, quien espera con ansias que a partir de agosto las llamadas, textos y correos electrónicos no deseados dejen de ser un problema.

Rápido y seguro

Los residentes de California interesados en presentar su solicitud DROP pueden hacerlo en el sitio web privacy.ca.gov. Esta plataforma de eliminación de datos es válida de por vida. Solo necesitas verificar tu residencia y proporcionar datos básicos como nombre completo y correo electrónico.

“Esta información nunca se vende ni se comparte, solo se utiliza para procesar esta solicitud de eliminación, DROP utiliza herramientas de seguridad y encriptación para asegurar que los datos están protegidos”, aseguró Cubas.