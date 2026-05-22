IRS evalúa conservar datos biométricos de contribuyentes hasta por tres años

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos analizan cambios que permitirían conservar durante más tiempo los datos biométricos de millones de contribuyentes, una medida que ya comenzó a despertar preocupaciones sobre privacidad y vigilancia gubernamental.

La información fue revelada por Politico, que tuvo acceso a documentos internos y presentaciones utilizadas por funcionarios del Tesoro en reuniones recientes sobre seguridad digital y combate al fraude fiscal.

Según el reporte, el gobierno estadounidense evalúa modificar el acuerdo con la empresa tecnológica ID.me, encargada de verificar la identidad de usuarios que acceden a plataformas federales, incluido el sistema tributario.

El IRS quiere ampliar el tiempo de retención biométrica

Actualmente, la información biométrica vinculada a cuentas cerradas debe eliminarse en un plazo máximo de 24 horas. Sin embargo, la nueva propuesta permitiría a la compañía conservar esos datos hasta 36 meses después de que una cuenta haya sido eliminada.

La iniciativa surge en medio del crecimiento de fraudes digitales impulsados por inteligencia artificial y tecnología deepfake, un problema que preocupa cada vez más a agencias federales.

De acuerdo con datos citados en el informe, las estafas basadas en IA aumentaron más de 1,210 % durante 2025, según cifras de la propia ID.me.

Un portavoz de la empresa aseguró que los datos biométricos no son compartidos libremente con el gobierno federal.

“El gobierno federal no puede compartir los datos biométricos de ID.me entre agencias porque, en primer lugar, ID.me no comparte esos datos con el gobierno”, declaró la compañía.

La firma agregó que únicamente entregaría información biométrica mediante una orden judicial o un requerimiento legal obligatorio.

Crecen las preocupaciones por privacidad y vigilancia

A pesar de esas garantías, expertos en privacidad consideran que ampliar el tiempo de almacenamiento representa un riesgo potencial para los ciudadanos.

Un empleado del IRS citado de manera anónima por Politico calificó la propuesta como “aterradora”, al advertir sobre la posibilidad de que información extremadamente sensible permanezca activa durante años sin conocimiento claro de los usuarios.

Además, el IRS analiza incorporar mecanismos de “comparación uno a muchos”, una tecnología que permitiría cruzar datos biométricos para detectar fraudes vinculados a identidades falsas creadas mediante inteligencia artificial.

Sin embargo, especialistas advierten que este tipo de sistemas pueden resultar invasivos y poco precisos.

El senador Mark Warner pidió cautela al implementar las nuevas medidas.

“La privacidad del contribuyente es de vital importancia, y el IRS debe extremar las precauciones para salvaguardar los datos biométricos”, declaró el legislador demócrata.

Temor por el manejo de datos personales

La discusión ocurre además en un contexto de creciente desconfianza sobre el manejo de información personal dentro del gobierno federal y empresas privadas.

Nina Olson, directora ejecutiva del grupo Center for Taxpayer Rights, advirtió que los ciudadanos podrían sentirse menos dispuestos a compartir información financiera si perciben que sus datos permanecerán almacenados durante años.

“Los contribuyentes empezarán a cambiar su forma de presentar declaraciones si sienten que no existe transparencia”, afirmó.

Hasta el momento, el IRS no ha confirmado si las modificaciones serán implementadas oficialmente, aunque reconoció que existen discusiones internas sobre nuevas políticas de retención de datos.

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