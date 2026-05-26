¿Huawei rompió la Ley de Moore? La empresa china logró lo que se pensaba imposible y podría anular las sanciones de Estados Unidos

Huawei ha logrado lo que la industria de los semiconductores consideraba imposible: superar los límites de la Ley de Moore y desarrollar chips que podrían competir directamente con los de TSMC, el fabricante taiwanés que domina el mercado global. El avance, que sería un golpe directo a las sanciones impuestas por Estados Unidos, marca un punto de inflexión en la guerra tecnológica entre China y EE. UU.

Huawei encontró una forma de “pisarle los talones a TSMC” mediante una arquitectura innovadora que evade las restricciones tecnológicas impuestos por las sanciones. La empresa china ha sido bloqueada desde 2019 para acceder a tecnologías avanzadas de fabricación de semiconductores, especialmente aquellas que utilizan equipos de ASML y procesos de menos de 7 nanómetros.

El fin de la Ley de Moore

La Ley de Moore, formulada por Gordon Moore en 1965, establece que el número de transistores en un chip se duplica aproximadamente cada dos años, lo que ha guiado el progreso de la industria durante décadas. Sin embargo, los expertos consideraban que esta ley estaba llegando a su límite físico debido a las restricciones atómicas de los materiales y la dificultad de miniaturizar transistores más allá de ciertos puntos.

Huawei habría superado este obstáculo mediante una combinación de técnicas innovadoras que incluyen arquitecturas 3D avanzadas, nuevos materiales y procesos de fabricación que evaden las limitaciones tradicionales. El resultado sería un chip que, aunque no siga el camino convencional de miniaturización, logra un rendimiento superior al que predice la Ley de Moore.

El impacto en las sanciones estadounidenses

Huawei ha sorprendido a todos al ser capaz de seguir fabricando procesadores de calidad para sus dispositivos pese a los esfuerzos de Estados Unidos Crédito: Huawei | Cortesía

El avance de Huawei representa un desafío directo a las sanciones impuestas por Estados Unidos. Washington ha intentado frenar el progreso tecnológico de China mediante restricciones al acceso de equipos de fabricación, software de diseño y materiales críticos. La idea era que, sin acceso a la tecnología más avanzada, las empresas chinas quedarían rezagadas irreversiblemente.

Sin embargo, el nuevo desarrollo de Huawei demuestra que la empresa puede innovar dentro de las restricciones, encontrando caminos alternativos que evaden los bloqueos. “Esto es un punto para China y un susto para EE. UU.”, señalan analistas de la industria. La capacidad de Huawei para producir chips competitivos sin acceso a la tecnología occidental podría debilitar la efectividad de las sanciones a largo plazo.

La competencia con TSMC empeora para Washington

TSMC es el fabricante de semiconductores más avanzado del mundo, con procesos de 3 nanómetros y en desarrollo de 2 nm. La empresa suministra chips para Apple, NVIDIA, AMD y otras gigantes tecnológicas. El hecho de que Huawei pueda “pisarle los talones” a TSMC significa que China está reduciendo la brecha tecnológica que la separaba del líder mundial.

Esto tiene implicaciones estratégicas importantes. Si Huawei logra masificar su nueva tecnología, China podría reducir su dependencia de TSMC y de otros fabricantes externos, fortaleciendo su autonomía tecnológica. Además, podría ofrecer chips competitivos para el mercado interno chino y, eventualmente, para exportación.

¿Qué sigue para la guerra tecnológica?

El avance de Huawei no significa que las sanciones hayan terminado, pero sí cambia la ecuación. Estados Unidos ahora enfrenta la realidad de que las restricciones pueden empujar a China a innovar más rápido de lo previsto, en lugar de frenarla. La respuesta de Washington podría incluir nuevas restricciones más específicas o, por el contrario, un replanteamiento de la estrategia.

Para los usuarios, el desarrollo podría significar más competencia en el mercado de chips, lo que a largo plazo podría beneficiar con precios más bajos y mayor innovación. Pero la batalla por la supremacía tecnológica entre China y EE. UU. apenas comienza, y Huawei acaba de demostrar que no está dispuesta a rendirse.

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