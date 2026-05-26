Marcelo Balboa habría preferido una convocatoria cara a cara y no por email

Después de que el USMNT dio a conocer la lista oficial de 26 convocados para el Mundial 2026 de una forma discreta, a diferencia de otras selecciones, el exmundialista norteamericano en 1994, Marcelo Balboa criticó las formas de informar a los jugadores su participación en la justa mundialista.

Así lo señaló en exclusiva en la edición de Tiempo Extra de La Opinión, el caudillo del equipo norteamericano de hace 32 años bajo el mando del técnico serbio Bora Milutinovic, quien expuso que hubiera preferido que le dijeran de frente las razones de por qué sí o no de un llamado mundialista.

“Todos los técnicos tienen que hacerlo como se sientan cómodos. Yo no puedo opinar porque yo no soy técnico. A mí me gusta cara a cara con un técnico. Si me vas a cortar hoy, quiero saberlo hombre a hombre, jugador a técnico; dime por qué no llego.

Ojo a ojo. Pero yo quiero saber por qué, le quiero preguntar por qué. Explícame por qué, para qué, para que yo tenga eso para el próximo Mundial, porque quiero estar en ese Mundial”, destacó el recio zaguero de aquella selección mundialista de hace 32 años.

Balboa fue consultado sobre las razones de por qué Estados Unidos no dio a conocer en forma espectacular su lista mundialista a diferencia de otras selecciones que publicaron sus rosters a través de vistosos videos y los norteamericanos por medio de una conferencia de prensa para explicar las convocatorias.

“Quizá porque salió la lista una semana atrás, alguien la dejó salir y ahí cambió todo este día que iba a ser especial, porque yo no sabía quién estaba en la lista. Yo pensaba que estaba viendo mi lista de 26, para elegir al correcto y los que no iban a estar y después la mala suerte de que alguien la dejó salir y cambió todo el panorama de un día que tenía que ser especial”.

Balboa dijo que habría sido mejor que los jugadores se enteraran directamente y no por correo electrónico como sucedió finalmente y que cambió todo el panorama del anuncio del equipo nacional norteamericano.

Here to chase legacy on home soil.



Mauricio Pochettino has selected the 26 players to represent the United States this summer. pic.twitter.com/S8sF7l0PMi — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) May 26, 2026

“La explicación es algo importante para un jugador también. Pero, como dije, mira, cada técnico tiene que ser como ellos se sienten, como se sienten cómodos, y por esta vez era por email. Está bien, a mí como jugador me habría gustado que fuera cara a cara”, concluyó.

Seguir leyendo:

-Alejandro Zendejas lloró después de enterarse de que jugará el Mundial 2026

– Alejandro Zendejas se mete al Mundial 2026: esta es la convocatoria de Estados Unidos

– Aseguran que Alejandro Zendejas será la sorpresa de la lista de Estados Unidos















