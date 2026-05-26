Maribel Guardia hace drástico cambio en su testamento sobre su nieto José Julián

La actriz Maribel Guardia sorprendió al público al revelar el ajuste que realizó a su testamento de cara a la decisión judicial que la destituyó como tutora legal de su nieto José Julián Figueroa, a quien había planeado nombrar su heredero universal.

De acuerdo con una entrevista concedida a la prensa mexicana, su intención de convertirlo en heredero universal ha cambiado. “Tomaré algunas previsiones, ya no pienso dejarle todos mis bienes, pero sí una buena parte; había una parte que consideraba yo dejarlo, pero ahora ya no”, sentenció.

Asimismo, indicó que los bienes que planea dejar a su nieto le serán otorgados a una edad establecida junto a sus abogados: “Tengo unas cosas ya a nombre del niño. Por supuesto, se le entregará cuando tenga 30 años, que ya él sea un adulto y tome sus propias decisiones“, señaló.

Con respecto a los cuestionamientos sobre su postura ante la decisión del juez de otorgar la tutela del menor José Julián Figueroa a Addis Tuñón, Maribel Guardia se dijo decepcionada y advirtió que la profesión de la periodista representa un conflicto de intereses.

“Esta persona no va a defender al niño, va a defender a la mamá. Yo nunca la vi por mi casa en los ocho años que vivió el niño conmigo, nunca fue a verlo”, añadió.

Contrario a lo dicho por la comunicadora, la costarricense aseguró que de no haber alargado el proceso legal con la impugnación de la herencia, José Julián ya habría sido otorgado lo que por ley le pertenece: “El niño ahorita ya tendría la herencia. Ya la tendría“, continuó.

En este sentido, expresó que el único afectado a largo plazo será el pequeño de 9 años: “Yo lo dejo en manos de Dios, que Dios acompañe a mi niño. Lo del niño me duele muchísimo, pero después de lo de mi hijo, ya mi corazón ya sabe de dolores”, finalizó.

Las declaraciones de Maribel Guardia se dan a solo unos días de hacerse público el veredicto en el que un juez relevó a la cantante de su función como tutora. A propia voz, la periodista Addis Tuñón, tía de Imelda, informó ser la nueva tutriz del pequeño.

“El día de hoy se me cita para aceptar este cargo, es una responsabilidad y la acepté. Con todo el amor que le tengo al menor y con toda la cercanía que tenemos”, precisó la comunicadora.

Durante la emisión de “De Primera Mano”, Addis indicó que ya ejerció su primera facultad como tutriz de José Julián al solicitar formalmente la remoción de Marco Chacón como albacea del menor. La petición ha sido emitida bajo la acusación de que este no se ha encargado de la manutención del menor desde hace tres años.

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